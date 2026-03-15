Ministro de Energía y Minas: Fuga y deflagración de gas en Cusco fue por "falla humana" y no por un atentado

15/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Tras la superación de la crisis del gas natural, el ministro de Energía y Minas, Ángelo Alfaro, no descartó que la causa de la fuga y deflagración en Cusco haya sido una "falla humana" y advirtió que, pese a que el problema está resuelto, "el riesgo sigue siendo el mismo".

Minem: Atentado contra gasoducto de Camisea es poco probable

En diálogo con El Comercio, el titular del Minem se refirió a la emergencia por el siniestro ocurrido el pasado 1 de marzo en el ducto de Camisea de la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP), que ocasionó la interrupción del servicio de transporte del gas y su posterior escasez.

Luego de que el Gobierno haya anunciado la completa reparación de las tuberías y la regularización de la distribución del recurso y del GNV en todos los grifos de Lima y Callao, Alfaro Parodi señaló que aun se desconoce la causa real de los daños en Megantoni.

Según el ministro, el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) será la entidad encargada de publicar el informe con el detalle de esta información. Además, descartó que la institución adscrita a la PCM haya ocasionado la falla por falta de supervisión.

"Tengo mi propia información, pero no podría adelantar opinión hasta no escuchar a Osinergmin. Lo que ha pasado es que había gente trabajando: 19 personas en el ducto. Entonces, esa gente algo ha hecho o algo ha dejado de hacer que ha provocado esto", sostuvo Alfaro.

Asimismo, el ministro de Energía y Minas señaló que un posible atentado en el lugar de los hechos es "muy poco probable", pero que especialistas en explosivos se aproximarán a la zona y investigarán para descartarlo, según le refirieron la premier Denisse Miralles y los ministros de Defensa y del Interior.

Minem plantea nuevas reservas de gas y planta regasificadora para garantizar seguridad energética.

Ante estas posibles causas, Alfaro señaló que el Ejecutivo esperará al informe de Osinergmin, sobre el cual se establecerán procedimientos y sanciones, para dar con la causa exacta del siniestro en el gasoducto.

"Puede haber un terremoto y nos quedamos sin el ducto"

Respecto a un eventual escenario similar al que se vivió durante los primeros 15 días de marzo con esta crisis de desabastecimiento de gas natural, el ministro advirtió que "se ha arreglado el problema, pero el riesgo sigue siendo el mismo".

"Puede haber un accidente nuevo, un terremoto y nos quedamos sin el ducto, nos quedamos sin gas y se puede tardar un mes o dos para repararse. Si no hay la fuente, no hay transporte", precisó.

En ese sentido, Ángelo Alfaro consideró que "lo más sensato" es que el país cuente con un depósito y una planta regasificadora que permita recibir un buque metenero que descargue y distribuya el gas. De esta forma, se tendría dos fuentes.