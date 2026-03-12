Confirman que ducto de gas natural terminó de soldarse: Avanza proceso para restablecer suministro

12/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Transportadora de Gas del Perú (TGP) anunció que a las 4:00 de la madrugada de este jueves se culminó finalmente el proceso de soldadura de la tubería de gas natural en el ducto afectado.

Posteriormente, a las 6:00 am se inició la fase de inertización y barrido, que consiste en desplazar el aire contenido al interior del ducto para garantizar condiciones seguras antes de la restitución del servicio.

Avances técnicos

Una vez concluido este proceso, se procederá a nivelar las presiones a lo largo de todo el ducto de gas natural, para luego iniciar la primera etapa de inyección progresiva desde la planta Malvinas.

Respecto al ducto de líquidos, TGP informó que hoy se tiene programado trabajar en la extracción, reemplazo y soldadura de la sección afectada. Posteriormente, se iniciará el llenado con LGN (líquidos de gas natural).

La empresa precisó que para incrementar la capacidad de transporte es necesario que la planta Malvinas reinicie operaciones, lo que a su vez requiere que el ducto de líquidos esté completamente habilitado. El avance de la reparación alcanza el 74%, y el cronograma oficial se mantiene dentro de lo previsto.

#EnVivo



Culmina soldadura del ducto de gas y avanza proceso para restablecer suministro



Encuentra más información en la WEB ► https://t.co/hrg1h9s6jY pic.twitter.com/pl22hkPSZ9 — Canal N (@canalN_) March 12, 2026

Cronograma oficial y anuncio de PCM

La presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, había adelantado que la reparación del gasoducto de Megantoni culminaría este viernes, reduciendo la meta inicial que apuntaba al domingo. Con ello, el gobierno prevé que el servicio pueda restituirse durante el fin de semana.

Recordarán que el primer anuncio que se dio fue que el día domingo se terminaba de restituir o reparar el tubo. Esto, se ha informado, que será el viernes, lo que nos va permitir que el fin de semana podamos tener previsto la restitución del servicio; nos mantenemos dentro de esa estimación", señaló Miralles.

El anuncio busca transmitir confianza en la capacidad de respuesta técnica y política frente a la crisis energética, en un contexto marcado por la especulación en los precios de combustibles. La culminación de la soldadura del ducto de gas marca un hito en el proceso de reparación, que ya supera las tres cuartas partes de avance.

Con la inertización en marcha y la programación de trabajos en el ducto de líquidos, el cronograma apunta a que el suministro se restablezca este fin de semana. El gobierno y TGP coinciden en que la rapidez de los trabajos permitirá reducir el impacto de la emergencia y recuperar la estabilidad energética en el país.