Mineros artesanales anuncian movilización NACIONAL del 18 al 22 de noviembre para exigir ampliación de Reinfo

El presidente de la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal, Máximo Becker, señaló que reprogramaron la protesta anunciada para los días desde el 18 al 22 de noviembre debido a que las fechas anteriores se cruzaban con la semana de representación parlamentaria y con el Foro APEC 2024. Según detallan, al ser empresarios e inversionistas, no deben coactar con un evento tan relevante.

En diálogo con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, el representante explicó que la atención que necesitan durante su protesta es principalmente con el Congreso. Sin embargo, durante los días que habían programado, los parlamentarios salen del Palacio Legislativo por semana de representación, por tal situación, postergaron la movilización una semana.

Becker explicó cuál es la relevancia que tiene el Reinfo en la actividad minera menor, por lo que explicó que estas, a diferencia de las grandes corporaciones, pueden abarcar desde las 10 personas hasta trescientas personas pertenecientes a un mismo registro.

Este detalló además que las propuestas de las autoridades o de los dueños de las concesiones en donde pretenden trabajar son difíciles de acceder, por lo que deja de ser un negocio viable. En su lugar, explicó que el Gobierno debe poner las manos sobre la mesa respecto a este problema.

"Las condiciones que ofrece la Sociedad Nacional de Minería o el dueño de la concesión no son negociables, porque son regalías altas, condiciones que el negocio ya no es para nosotros. Ya no funciona. En ese sentido, no nos hemos puesto de acuerdo, hasta la fecha. Son 12 años que han pasado, más de 800 millones se han gastado, nosotros creemos que la solución es que el Estado tiene que intervenir", complementó.