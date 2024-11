Ministro Demartini defiende su trabajo en Qali Warma: "Estamos tomando decisiones para cambiar el programa"

Este viernes 22 de noviembre, el titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), Julio Demartini, se presentó ante la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad del Congreso de la República ante los graves hechos suscitados en el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma (PNAE Qali Warma).

En la sesión extraordinaria, el representante de Desarrollo e Inclusión Social señaló que los miembros de su cartera entienden que, tras más de una década de la implementación del programa, se deben tomar medidas en contra de su mal funcionamiento.

"Desde que asumí como ministro he sido muy diligente en todas las medidas que he tomado en pos de cambiar un programa que, si bien es noble y bueno, sabemos ha pasado una década y debe atravesar modificaciones. Sin embargo, esto no es gratuito", comentó el funcionario.