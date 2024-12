Ministro de Economía niega destitución de Jean Ferrari: "Que se quede tranquilo trabajando por el bien de la U"

Los hinchas de Universitario de Deportes pueden respirar más tranquilos luego de las recientes declaraciones del ministro de Economía José Arista quien desmintió la destitución de Jean Ferrari del cargo de administrador del club. Como se recuerda, el propio directivo brindó una conferencia de prensa sobre el mediodía de este jueves 26 de diciembre para dar a conocer que Sunat tomó dicha decisión sin justificación alguna y sin respetar los plazos establecidos.

En esa línea, diversos miembros del Consejo de Ministros hablaron con los medios de comunicación luego de una nueva sesión llevada en la sede de la PCM. Ahí, el titular de Economía reveló haber consultado con el titular de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria acerca de estas versiones y descartó totalmente que el exvolante haya sido removido de su cargo y hasta le aconsejó seguir trabajando por el bien de la institución crema.

"El administrador de Universitario, Jean Ferrari, menciona que ha tenido acceso a una información sensible de la Sunat. No entiendo como puede alguien salir a dar por hecho algún trascendido informal que haya recibido. Hasta donde sé y he consultado con el superintendente de Sunat, no hay absolutamente nada real detrás de ese trascendido, así que se quede tranquilo el señor Ferrari y que siga trabajando por el bien de la 'U'", precisó.