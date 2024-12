Reynaldo Moquillaza no descarta postular a la administración de la 'U', pero niega acercamientos con Sunat

Los hinchas de Universitario se encuentran bastante preocupados luego de conocer que Sunat decidió remover a Jean Ferrari del cargo administrador. Fue el propio directivo crema quien lo dio a conocer a través de una conferencia de prensa donde señaló que la entidad del estado no tenía motivos contundentes para realizar este cam bio radical.

En esa línea, Exitosa conversó con Reynaldo Moquillaza, socio y otrora directivo del club merengue quien se mostró a favor de la decisión del ente recaudador.

El empresario dio a conocer que en las últimas horas, en plena celebración navideña, él y su familia recibieron amenazas por haber sido vinculado a Gremco en redes sociales. El hombre de negocios también dejó en claro que no ha tenido conversación alguna con funcionarios de Sunat y que su nombre apareció ya que semanas atrás fue sondeado por distintas personas.

"He pasado una noche buena preocupado, han amenazado a mi familia, mis inversiones, mis propiedades y negocios tildándome como el representante de Gremco e inclusive dicen que ellos le deben a la U, entonces eso se debe dilucidar porque en la 'U' no somos del perro muerto o cabeceadores, seguimos la escuela de Lolo, somos personas honorables. Yo no he tenido ninguna conversación con algún funcionario de la Sunat, no conozco al doctor Mejía Ninacondor. Entiendo que en mayo o junio Sunat preguntó por mí y en noviembre la administración tributaria preguntó por mi", indicó.