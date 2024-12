"Sunat debe explicar las razones": Abogado de Safap cuestiona destitución de Jean Ferrari de la Universitario

Jean Ferrari remeció el ambiente deportivo nacional luego de la conferencia de prensa que brindó donde dio a conocer que Sunat había decidido removerlo del cargo de administrador. Según las palabras del aún directivo crema, el ente rector llegó a esta decisión sin haber cumplido los tiempos y plazos establecidos en la ley aprobada en agosto último.

Por ello, Exitosa conversó con el asesor legal de Safap, Jhonny Baldovino, para conocer mayores detalles de esta medida. El abogado de la Agremiación se mostró bastante sorprendido ya que la actual ley aprobada en agosto de este 2024 ratificaba a las administraciones de manera automática por lo que exigió que el organismo salga a explicar sus motivos.

"En última modificación de la ley se establecía que la renovación de las administraciones eran automáticas y eso quería decir que no se podían cambiar en tres años. Ahora veo con sorpresa que remueven a la administración de Jean Ferrari, no se con que razones, y no pasa nada con la de Sport Boys. Si la ley es igual para todos, debería salir Sunat a explicar las razones por las cuales se remueve a una administración que ha sido exitosa en lo deportivo y económico", inició.