Ministro de Salud sobre posible interpelación en su contra: "Es un mecanismo válido"

Tras llevarse a cabo la sesión de la Comisión de Salud del Congreso, el ministro de Salud, César Vásquez, se refirió a una hipotética interpelación a la que tendría que rendir cuenta en el Parlamento.

El titular del Ministerio de Salud (Minsa) calificó como "un mecanismo válido", si es que los legisladores deciden que asista a este poder del Estado por los casos de las lamentables muertes a consecuencia del suero fisiológico defectuoso de Medifarma.

"Yo he sido congresista y la interpelación es un mecanismo válido y además que corresponde hacer a los congresistas. Yo he pedido estar presente hoy en la Comisión de Salud porque me parece que no podemos dejar de pasar la oportunidad para explicar al pueblo", sostuvo.