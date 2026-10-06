Minsa advierte sobre golpe de calor: conoce las señales de alarma que pueden poner en riesgo la vida

06/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Frente a los cambios climatológicos que se presentan en todo el territorio nacional, el Minsa alerta por las señales de alerta que los ciudadanos pueden experimentar frente a una ola de calor que puede poner en riesgo la vida.

Minsa advierte los síntomas de un golpe de calor

El Ministerio de Salud (Minsa) señaló que las personas que se expongan por largos periodos al intenso sol, lo que generaría un golpe de calor que puede poner en riesgo la vida y exhortó a la población a reconocer sus principales señales de alarma para actuar de manera oportuna. Entre ellos se encuentran: confusión, desorientación, somnolencia, convulsiones o pérdida del conocimiento.

Un punto importante a destacar es que estos síntomas requieren atención médica inmediata para estabilizar al ciudadano que los presenta por la exposición prolongada a altas temperaturas como el de un sol intenso.

Incluso, es necesario diferenciar el agotamiento del calor del golpe de calor. El primero puede manifestarse mediante sudoración intensa, cansancio, debilidad, mareos, dolor de cabeza y náuseas. En cambio, el golpe de calor representa una condición más grave y puede provocar una temperatura corporal muy elevada y alteraciones en el estado de conciencia.

¿Qué hacer ante un golpe de calor?

Ante la sospecha de un golpe de calor, se debe trasladar inmediatamente a la persona a un lugar fresco y ventilado, retirar el exceso de ropa y comenzar a enfriar el cuerpo utilizando agua fría o paños húmedos.

Mientras se consigue atención médica debemos comenzar a reducir la temperatura corporal. Por ello, el Minsa recomienda no esperar a que los síntomas empeoren para buscar ayuda, especialmente cuando se presentan alteraciones neurológicas como desorientación o convulsiones.

¿Cómo prevenir el golpe de calor?

Para reducir el riesgo, el Minsa recomendó beber agua frecuentemente, evitar la exposición prolongada al sol y disminuir la actividad física durante las horas de mayor temperatura. Asimismo, aconsejó utilizar ropa ligera y holgada, además de sombrero o gorra, especialmente cuando sea necesario permanecer al aire libre.

Las medidas de prevención deben reforzarse en niños, adultos mayores, gestantes y personas con enfermedades crónicas, así como en quienes realizan trabajos o actividad física intensa bajo el sol o permanecen en ambientes con poca ventilación.

Finalmente, el Minsa advierte sobre golpe de calor y señalo los síntomas que se deben tener en cuenta ya que pueden poner en riesgo la vida luego de exponerse por periodos prolongados de tiempo al sol o a altas temperaturas.