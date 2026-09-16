Campaña GRATUITA de vacunación este jueves 17 y 18 de septiembre: conoce en dónde será y quiénes pueden asistir

16/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Como parte de una serie de acciones que buscan reforzar la propagación de enfermedades, se ha dado a conocer una nueva campaña gratuita de vacunación que se desarrollará este jueves 17 y viernes 18 de septiembre y está dirigida a un sector de la población.

Campaña de vacunación gratuita, ¿en dónde será?

La Municipalidad de Santiago de Surco, en coordinación con el Ministerio de Salud (Minsa), anunció una nueva campaña de inmunización dirigida a distintos grupos de edad, con el objetivo de promover la prevención de enfermedades mediante la vacunación.

Según lo informado por la comuna de Surco en sus redes sociales, la jornada se realizará durante este jueves 17 y viernes 18 de septiembre , desde las 9:30 de la mañana hasta agotar el stock de vacunas disponibles. Asimismo, el punto de atención será el Club del Vecino Álamos, establecimiento ubicado en la calle Los Poetas N.° 290, en Santiago de Surco.

¿Qué vacunas se encontrarán disponibles?

De acuerdo con la información difundida por la comuna, durante la campaña se ofrecerán vacunas contra la influenza, el virus del papiloma humano (VPH) y el neumococo, cada una destinada a determinados grupos poblacionales.

En el caso de la vacuna contra la influenza, la campaña está dirigida a personas mayores de 60 años, dado que este grupo es considerado prioritario para la inmunización contra esta enfermedad respiratoria.

Asimismo, se aplicará la vacuna contra el neumococo, también dirigida a adultos mayores de 60 años, como parte de las medidas de prevención frente a enfermedades que pueden generar complicaciones en esta población.

Por otro lado, la campaña contempla la vacunación contra el VPH para personas de 9 a 18 años. Esta inmunización busca contribuir a la prevención de infecciones relacionadas con el virus del papiloma humano.

Influenza: mayores de 60 años.

Neumococo: mayores de 60 años.

VPH: personas de 9 a 18 años.

Mediante esta iniciativa, la municipalidad del distrito invitó a los vecinos a participar de esta jornada que durará dos días y recordó que la atención estará disponible mientras existan dosis en stock, por lo cual, los usuarios deberán llegar a una hora prudente.

Finalmente, esta actividad que promueve una campaña gratuita de vacunación este 17 y 18 de septiembre, forma parte de las acciones de prevención y promoción de la salud desarrolladas junto con el Ministerio de Salud y la Municipalidad de Surco, en favor de sus vecinos y ciudadanos que estén en lugares cercanos.