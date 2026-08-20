Tres heridos, más de 40 viviendas, tres colegios y seis establecimientos de salud afectados deja fuerte sismo, según Gore Ayacucho

20/08/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El Gobierno Regional (Gore) de Ayacucho, a través del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER), brindó su primer reporte tras el sismo de magnitud 7.2, con epicentro en el distrito de Coracora, provincia de Parinacochas.

Cabe precisar que, una replica se registró también este jueves 20 de agosto, con una magnitud de 4.2, en la misma localidad ayacuchana, según el Instituto Geofísico del Perú (IGP), lo que generó alarma en la población de esta parte del país.

Afectaciones a consecuencia de fuertes movimientos telúricos en Ayacucho

De acuerdo con lo detallado por el Gore Ayacucho en sus plataformas oficiales, fueron atendidas tres personas con heridas leves; asimismo, se reportan 33 viviendas afectadas en la provincia de Parinacochas: 12 en Pullo, siete en Coracora, tres en Chumpi y dos en Upahuacho.

Asimismo, se reportan ocho viviendas afectadas en el distrito de Puquio y una en Leoncio Prado, provincia de Lucanas. Además, se contabilizaron tres viviendas inhabitables y una destruida.

Del mismo modo, tres instituciones educativas han resultado afectadas, así como seis establecimientos de salud ubicados en Puquio y Coracora. Por su parte, el COER mantiene comunicación con las autoridades de los distritos y provincias cercanas al epicentro, incluyendo zonas de Parinacochas, Lucanas y Páucar del Sara Sara, donde hasta el momento no se reportan daños a la salud.

No obstante, dichas cifras preliminares podrían ir cambiando con el pasar de las horas, debido a que las municipalidades continúan desarrollando la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN), con la finalidad de determinar la gravedad de los efectos del sismo, permitiendo así el envío de ayuda humanitaria a la población damnificada o afectada.

Luis Galarreta anuncia envío de tres ministros a regiones afectadas por fuerte sismo

Durante la exposición de la Política General del Gobierno en el Congreso, el primer ministro, Luis Galarreta, anunció el despliegue de ministros a las zonas afectadas a consecuencia del sismo de magnitud 7.2 de este jueves 20 de agosto, y por otros sucesos.

En ese sentido, mencionó que el ministro de Vivienda, Mauricio Arnillas González, viajará hoy mismo a Ayacucho para supervisar las acciones de atención y respuesta frente a la emergencia ocurrida.

Además, el titular de la PCM dispuso que el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, se dirija a Arequipa para atender las consecuencias de las intensas lluvias que afectan la región, mientras que el titular de Producción, Juan Carlos Requejo, se trasladará a Puno para coordinar medidas de apoyo frente a emergencias locales.

Desde el Gobierno puntualizaron que dichas emergencias serán atendidas, tal como ocurrió a finales de julio con el similar incidente ocurrido en Chupaca, Junín.