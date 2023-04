"No creo que haya chifles este año", alerta productor de plátanos en Tumbes tras daños por intensas lluvias

10/04/2023 / Exitosa Noticias / Actualidad

En entrevista con Exitosa, el productor de plátanos en Tumbes, Armando Zapata, indicó que las intensas lluvias registradas en la región han generado gran afectación al sector y ello provocaría que no haya producción de chifles este año.

"Estamos pasándola mal"

Durante el diálogo con Jesús Verde para el programa 'Hablemos Claro', el agricultor recalcó que el sector bananero de Tumbes está sufriendo los estragos de las fuertes precipitaciones.

"Los agricultores estamos pasándola mal por el tema de las lluvias [...] el chifle yo creo que ya no va a haber por este año, hay una posibilidad de que se pierda el 100%. Los agricultores que estaban vendiendo, por ejemplo, ese producto a 350 nuevos soles el millar, hoy en día ya no tienen que vender. Por lo tanto, el chifle que se llevaba a Piura, a Lima, hasta a Chile llegaba, eso ya no va a llegar", declaró en nuestro medio.

Agregado a ello, Armando Zapata indicó que son cuantiosas las pérdidas generadas luego de que "se han activado todas las quebradas" en el sector.

"En el valle de Tumbes solamente, estamos hablando de más de 2 mil hectáreas de banano orgánico y plátano de freír (que se han perdido). Entonces, estamos hablando de mucho dinero", detalló.

Desabastecimiento

En esa línea, el productor de plátanos estimó que se evidenciará este producto tendrá entre un 70 % a 80% de desabastecimiento en los mercados.

"Va a haber un desabastecimiento del banano. Yo lo calculo así, hasta el mes de abril, en un 70% - 80 % que se va a desabastecer el mercado y, por ende, desabastece y nosotros económicamente, los agricultores, estamos quebrados totalmente", indicó.

"El banano es la fruta que llega al mercado de Lima para la gente pobre. También va a ser perjudicada la gente pobre, la gente de Lima, el que consume ese banano", agregó.

Pedido a las autoridades

Armando Zapata dijo que esperan las autoridades giren la mirada hacia Tumbes y los ayuden, sobre todo al sector agrario, porque se encuentran en una terrible situación.

"Queremos el abono, abonamiento que tanto el Gobierno lo promocionó el fertiabono desde hace un año atrás y nunca llegó esa ayuda. Hoy en día es oportuno que el fertiabono llegue para nuevamente abonar y tener producción de aquí a un año", agregó.

De igual manera, dijo que las autoridades están "promocionando un bono de 800 nuevos soles por hectárea que se ha perdido, pero no hay un empadronamiento de los agricultores" por parte del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri). "No tienen ni si quiera una cifra exacta, ni si quiera un padrón exacto de los agricultores", añadió.

Es así que, el productor de plátanos en Tumbes reveló los daños que están ocasionando las intensas lluvias en la región y exhortó a que el Gobierno los ayude porque se verán económicamente afectados, ello debido a que se perjudicará la producción de chifles, así como también habrá desabastecimiento de la fruta en los mercados.