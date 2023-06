"Nos amarran a la cama y nos dopan'': menores denuncian maltratos dentro de albergue en el Callao

A gritos y desde la azotea de un albergue en el Callao, tres menores de edad pidieron ayuda y denunciaron una serie de maltratos físicos y psicológicos por parte de los encargados del refugio perteneciente al Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar (Inabif).

El hecho ocurrió el pasado sábado, 17 de junio, en horas de la noche, causando que los vecinos de la zona salgan de sus casas y registren el momento.

Según la denuncia de una de las menores, la cual fue registrada en video por uno de los vecinos, dentro del albergue se estarían realizando prácticas cuestionables a los niños, sobre todo en el tópico donde se les aplicaría inyecciones con la intención de inducirlos al sueño, lo cual califican ellos como un acto de dopaje.

Seguido a ello, también denunció que dentro del centro existe un espacio, el cual está designado para atar a los menores.

En otro video, el cual fue difundido por ATV Noticias, se observa a un menor intentando escapar por debajo de la reja principal del albergue. El menor manifestó que lo hacía debido a que lo amarran a una cama y lo dopan.

" Nos amarran a la cama. Por eso me escapo, me dan pastillas para dormir", se escucha en el video.

Según información de los vecinos, esta no sería la primera vez que un menor intenta escapar del albergue ubicado en el Callao, motivo por el cual, creen que ellos son maltratados.

En diálogo con TV Perú Noticias, la directora del Inabif, María del Carmen Barragán, informó que, la ministra de la Mujer, Nancy Tolentino se hizo presente en las instalaciones del albergue para iniciar con las investigaciones.

"Yo cuando voy me entrevisto sola con ellos. No he escuchado ningún tipo de maltrato. Por eso es que me preocupa sobremanera. Vamos a iniciar las investigaciones para ver qué pasó", aseveró la directora.