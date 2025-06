Nuevo aeropuerto Jorge Chávez: SUNAT refuerza seguridad en el terminal con perros entrenados

Luego de varias idas y vueltas, el nuevo Jorge Chávez finalmente inició operaciones desde este domingo 1 de junio. El estrenado terminal aéreo abrió sus puertas al público en general y promete convertirse en uno de los aeropuertos internacionales más destacados de la región y todo el mundo.

Como era de esperarse, el tema de seguridad para los vuelos y los pasajeros ha sido uno de los factores de mayor importancia para los responsables de Lima Airport Partners (LAP) encargados de la administración del aeropuerto.

Por ejemplo, funcionarios de SUNAT han incrementado el patrullaje a lo largo y ancho del aeropuerto internacional Jorge Chávez y así evitar que dinero no declarado y otros artículos o sustancias ilícitas puedan dirigirse a otros destinos.

Para ello, los oficiales de Aduanas cuentan con la presencia de perros entrenados quienes fiscalizan al detalle a cada uno de los pasajeros y sus maletas. Según indicó el gerente de prevención del contrabando y operaciones especiales de SUNAT, José Carlos Ninamaque, el máximo monto que se permite sin declarar es de 10 mil dólares y que a partir de esa suma todo se tiene que informar a las autoridades.

"El can está evaluando perfiles de riesgo, tanto en personas como en maletas. Lo que se hace es detectar drogas o billetes en dinero no declarado que pueden llevar las personas que no hicieron el control. Una personas puede llevar hasta 10 mil dólares sin declarar. De 10 mil a 30 mil dólares, se somete a un proceso de declaración. De 30 mil a más, si no lo ha declarado, esa diferencia se retiene", indicó a Canal N.