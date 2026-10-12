Senamhi anuncia décimo segundo friaje del año en la selva: conoce los pronósticos para las temperaturas y las regiones alertadas

12/10/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió la ocurrencia de un nuevo evento climatológico para esta semana en la selva peruana. A continuación, te contamos los detalles para que tomes todas las prevenciones del caso, si es que estás en las ciudades donde ocurrirá este suceso climático o si estás por viajar a una de las mismas.

¿Qué evento climatológico ocurrirá?

A través de sus plataformas institucionales, la entidad adscrita al Ministerio del Ambiente informó el ingreso al territorio nacional del décimo segundo friaje. En ese sentido, especialistas del Senamhi indicaron que la masa de aire frío entrará por la por la selva sur (Puno, Madre de Dios y Cusco), para luego desplazarse hacia la selva central.

Según el nuevo pronóstico previsto del 15 al 17 de octubre, se presentarán lluvias, descargas eléctricas, ráfagas de viento cercanas a los 50 km/h y un descenso de las temperaturas máximas y mínimas, así como cobertura nubosa, durante el día y la noche en la selva del Perú.

En cuanto a las temperaturas nocturnas, se esperan valores próximos a los 18 °C en la selva sur, mientras que en la selva central oscilarían entre los 19 °C y 21 °C. Por su parte, durante el día, las temperaturas máximas alcanzarían alrededor de los 24 °C en la selva sur y los 27 °C en la selva central.

INDECI recomienda medidas de preparación

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), exhortó nuevamente a las autoridades de los gobiernos locales y/o regionales a revisar las rutas de evacuación, a fin de que estén despejadas y debidamente señalizadas para dirigir a la población hacia una zona segura, así como la disponibilidad de los centros de salud, compañías de bomberos y comisarías en sus jurisdicciones en caso de presentarse alguna emergencia.

Además, recomienda a la población implementar un sistema de alerta temprana, usando silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales; además, preparar y aplicar su Plan Familiar de Emergencias.

Otra recomendación es asegurar los techos, ventanas y objetos que puedan ser desplazados por el viento, así como evitar ubicarse cerca de árboles, postes o estructuras que puedan representar un peligro durante los momentos de mayor intensidad.

Agrega, que, estarán monitoreando los departamentos alertados y que se encuentra coordinando con las autoridades regionales y locales los efectos del fenómeno meteorológico, con el objetivo de salvaguardar a la población de las regiones alertadas.

Finalmente, desde la entidad exhortan a las autoridades seguir estas recomendaciones y las medidas de preparación necesarias, así como a estar en permanente contacto con sus pobladores para brindarles la atención inmediata que puedan necesitar durante el período de alerta.