25/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un nuevo sismo fue registrado en el Perú la madrugada de este miércoles 25 de noviembre, según el último reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP). Conoce dónde se ubicó el epicentro de este movimiento telúrico, la magnitud y, además, descubre cómo actuar correctamente ante un evento sísmico de igual o mayor intensidad.

Temblor hoy en Perú, ¿cuál fue el epicentro y magnitud?

Dicha ocasión, el sismo tuvo un impacto con una magnitud de 4.2 fue registrado este miércoles 25 de noviembre, según informó el Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú (IGP). La presencia del movimiento telúrico sucedió a la 04:07 y tuvo como epicentro una zona ubicada a 90 kilómetros al O de San Juan de Marcona, Nasca - Ica.

REPORTE SÍSMICO: IGP/CENSIS/RS 2026-0832 Fecha y Hora Local: 25/11/2026,04:07:32 Magnitud: 4.2 Profundidad: 42 km Latitud: -15.38 Longitud: -76.00 Referencia: 90 km al O de San Juan de Marcona, Nasca - Ica https://t.co/bVMOVuNgpl November 25, 2026

De acuerdo con el reporte sísmico IGP/CENSIS/RS 2026-0832, el evento tuvo una profundidad de 42 kilómetros y se ubicó en las coordenadas de latitud -15.38, longitud -76.00 y la intensidad registrada fue en Ica.

El Perú está ubicado en un lugar altamente sísmico debido a que se encuentra sobre el "Cinturón de Fuego del Océano Pacífico" esta locación, genera que, se registren de manera recurrente una serie de movimientos en el país.

.@Sismos_Peru_IGP informa sismo de magnitud 4.2 ocurrido a 90 km al O de San Juan de Marcona, Nasca - Ica. https://t.co/8wpRUF2akN — COEN - INDECI (@COENPeru) November 25, 2026

Con este reporte, el Instituto Geofísico del Perú informó que este tipo de avisos permiten conocer las características de los movimientos telúricos ocurridos en todo el territorio nacional y mantener actualizada la información de manera verificada para las autoridades y la población que requiere tomar precauciones ante posibles nuevos temblores de igual o mayor magnitud.

Indeci recomienda tener mochila y caja de reserva ante un eventual temblor

El Indeci ha anunciado a la población la importancia de la mochila de emergencia que debe contener artículos indispensables, como agua, alimentos enlatados, deshidratados y energéticos, un botiquín, productos de higiene personal, entre otros. El objetivo es garantizar el abastecimiento básico durante las primeras 24 horas después de un movimiento telúrico ocurrido en la capital.

Una vez transcurrido ese periodo, es posible que estos suministros se agoten. Por ello, se recomienda contar con una caja de reserva, un depósito destinado a almacenar una mayor cantidad de los mismos productos para la supervivencia hasta el cuarto día después de ocurrido el desastre natural.

Finalmente, estar preparados ante un nuevo temblor de 4.2 que tenga lugar en Ica u otra región del país es una tarea de toda la población. Por ello, es importante conocer el epicentro, la magnitud y demás detalles del último sismo reportado por el IGP en sus canales.