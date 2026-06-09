Confirman segundo caso de sarampión en Tacna y refuerzan medidas sanitarias

09/06/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Julio Aguilar Vilca, director de la Diresa confirmó un nuevo caso positivo de sarampión en la región, esta vez en un niño de 10 años que no contaba con vacunación previa. Según la información brindada por la autoridad sanitaria, el menor vive en el sector de Viñani, en el distrito Gregorio Albarracín.

Tras confirmarse el caso, las autoridades sanitarias activaron de inmediato el protocolo de respuesta mediante brigadas de salud. La intervención contempla labores de monitoreo, detección y seguimiento de posibles contactos del menor en un radio de cinco cuadras alrededor de su vivienda, con el objetivo de prevenir la propagación de la enfermedad.

Evalúan medidas

El menor cursa el quinto grado de primaria en una institución educativa ubicada en Viñani. Ante esta situación, anunció una reunión con el sector Educación para definir las acciones que se aplicarán en el entorno escolar.

Aunque aún se investiga el origen del contagio, la autoridad sanitaria aclaró que este caso no tendría relación directa con el primero que fue reportado en una menor de 15 años ya que ambos corresponden a contextos diferentes.

Síntomas y protocolo de atención

La autoridad sanitaria recordó que el sarampión puede presentarse con fiebre alta, cuadro respiratorio similar a un resfrío, secreción nasal, tos, ojos enrojecidos y erupciones en la piel. Estas lesiones suelen iniciar detrás de los oídos, en el cuello y el rostro, para luego descender hacia otras partes del cuerpo.

Frente a estos síntomas, se recomienda acudir de inmediato al establecimiento de salud más cercano. Allí se realiza la evaluación médica y, de ser necesario, se toma una muestra para confirmar o descartar el caso mediante laboratorio.

Además, Aguilar indicó que un caso sospechoso debe permanecer aislado, usar mascarilla, evitar lugares con concentración de personas, mantener una adecuada hidratación y continuar con alimentación normal. También recomiendó el lavado frecuente de manos y el uso de mascarilla en personas con síntomas respiratorios.

Brigadas en terminales

Hasta el momento, en Tacna se han procesado 18 casos sospechosos de sarampión, de los cuales dos dieron positivo: una adolescente de 15 años y el menor de 10 años.

Como parte de las acciones preventivas, las brigadas de vacunación vienen interviniendo en el sector de Viñani y en terminales donde se trasladan pasajeros hacia Puno, región que registra un alto número de casos. La autoridad sanitaria informó que se vacuna a las personas que no están inmunizadas o que no recuerdan si recibieron sus dosis.

También se informó que existe una brecha aproximada de 8.500 niños menores de 10 años que aún faltarían vacunar en la región. Ante ello se exhortó a los padres de familia asumir su responsabilidad y completar el esquema de inmunización de sus hijos.