Papa León XIV: Así fue la VIDEOLLAMADA del pontífice a la madre de su secretario chiclayano en el Vaticano

La elección de Robert Prevost como el Papa León XIV sigue generando gran emoción en los peruanos. Esta vez, Elisa Inga, madre de Edgar Rimaycuna, actual secretario del sumo pontífice en el Vaticano, contó cómo fue su emotiva reacción al recibir un saludo del Santo Padre durante una videollamada con su hijo por el Día de la Madre.

Un momento lleno de emoción vivió Elisa Inga al darse cuenta que el Papa León XIV se encontraba presente en la videollamada que su hijo Edgar Rimaycuna había iniciado para saludarla por el Día de la Madre. Según contó, sintió una "felicidad inmensa" al ver al pontífice estadounidense nacionalizado peruano, por lo que no pudo evitar las lágrimas junto a su esposo.

"Fue una felicidad inmensa (...) El papa se aparece junto a mi hijo y me saluda. Me sentí muy emocionada, lloré junto a mi esposo. Verlos cerca me parecía mentira", declaró a 'Latina Noticias'.