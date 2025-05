Alcalde de Pataz rompe en llanto al denunciar abandono del Estado tras asesinato de 13 mineros

Con la voz entrecortada y visiblemente afectado, el alcalde de la provincia de Pataz, Aldo Carlos Mariños, denunció públicamente la desprotección que vive su comunidad tras el hallazgo de 13 mineros asesinados en un socavón.

La entrevista en vivo, emitida este domingo 4 de mayo por Latina Noticias, mostró al burgomaestre entre lágrimas, exigiendo respuestas concretas al Gobierno central.

"Desde el día en que el pueblo me eligió, vengo levantando mi voz. No soy revoltoso. No he venido aquí para ser encarcelado o asesinado, pero me duele lo que pasa en mi pueblo", expresó con profundo dolor.

El alcalde anunció que este lunes 5 de mayo se reunirá con la presidenta Dina Boluarte para plantear la urgencia de medidas de seguridad en Pataz. Además, informó que iniciará una "marcha de sacrificio" desde su localidad hasta Lima, el próximo 12 de mayo, en señal de protesta.

En un momento clave de la entrevista, Mariños se quebró emocionalmente, consultado sobre amenazas contra su vida, a lo cual el no afirmó pero dio a entender.

"Si me meten a la cárcel o me asesinan, el único responsable será el Gobierno central, no quiero ser cómplice de esta porquería, de esta basura. Prefiero que me asesinen, prefiero ser encarcelado. Muchas gracias, no puedo continuar, no me voy a callar y que pase lo que tenga que pasar", dijo con firmeza.