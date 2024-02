Proponen reconstruir penal 'El Frontón': "No es viable y no hay manera de hacerlo", asegura exjefe del INPE

En entrevista con Exitosa, el exviceministro de Justicia y exjefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Leonardo Caparrós, se refirió a la propuesta del congresista de Renovación Popular, Alejandro Muñante, para reconstruir el penal 'El Frontón' e indicó que dicha iniciativa "no es viable".

Durante diálogo con Katyusca Torres Aybar para Exitosa Te Escucha, el exjefe del INPE consideró que la propuesta de Muñante "es una idea que no ha tenido mayor evaluación".

"Me parece una locura tratar de hacerlo y además es algo que ya se ha debatido varias veces, cuando yo fui presidente del INPE también hubo esa idea y visitamos 'El Frontón', se hizo el estudio, y el estudio dijo que no es viable, no hay manera de hacerlo", dijo a nuestro medio.