PNP captura a sujeto acusado por terrorismo que estaría vinculado a Sendero Luminoso desde el 2008

Esta tarde en la ciudad de Tarapoto, región de San Martín, la Policía Nacional del Perú (PNP) informó sobre la captura de un ciudadano que estaría vinculado al terrorismo y tendría conexión a Sendero Luminoso desde el año 2008.

Según informó la Dirincri PNP, el sujeto identificado como Edmundo Ampuelo Onorme (54) tenía orden de requisitoria vigente desde hace un tiempo. Después de captura, los efectivos policiales lo trasladaron a las oficinas de la Dirincri en Tarapoto.

Edmundo Ampuelo estaría vinculado a Sendero Luminoso, lo cual aún permanece en un investigación, y su orden de captura había sido emitida desde Lima, lo cual fue confirmado por el coronel Tito Guevara Tafur.

Asimismo, brindó detalles sobre como se realizó la ubicación y captura del sujeto. "Ha sido detenido en la localidad de Huipungo por información de la División Regional de Inteligencia, se ha dado la información a un puesto auxilio rápido y se hizo la intervención respectiva y ha pasado el examen de médico legista", agregó.

Un gran revuelo ha causado el expremier de Pedro Castillo, Aníbal Torres, tras revelar que colaboró con los terroristas de Sendero Luminoso (SL) contra las Fuerzas Armadas (FF.AA.) cuando se desempeñaba como decano en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).

En entrevista a un medio digital, el extitular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) contó que emitió un comunicado expresando su rechazo a que las FF.AA. alberguen el campus universitario a cambio de que los extremistas lo dejaran trabajar tranquilo. Y es que, según Torres, los agentes subversivos interrumpían las clases de los sanmarquinos.

"Me dijo, queremos que saque un comunicado contra los abusos que cometían miembros de las FFAA y la PNP. Les dije, yo saco eso a cambio de que me dejen trabajar. Conforme, doctor. Lo dejamos trabajar a usted, me dijeron", confesó.