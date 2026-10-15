Rafael Rey explicó porqué reunció el cargo de titular del MTC: "Esta presión y estrés no la tuve nunca"

15/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El exministro de Transportes y Comunicaciones, Rafael Rey, explicó los motivos que lo llevaron a renunciar al cargo. En declaraciones para Cuentas Claras de Canal N, según indicó, los episodios de estrés y la presión que implicaba asumir la titularidad del sector fueron determinantes en su decisión.

"La intensidad que existe en el cargo de ese trabajo, la tensión en la que uno está constantemente, porque recibes todos los días a alcaldes distritales, provinciales, diputados, senadores, y todos, con mucha razón, exigiendo obras en infraestructura para estos meses", afirmó.

"Yo soy de esas personas que se apasionan y vive los problemas de los demás. Yo dormía tres horas en la noche, me desvelaba, iba al escritorio, regresaba al día siguiente en el mismo plan. El médico me dijo que si seguía con este estrés, no se hacía responsable", indicó.

"Era más joven, hace casi 20 años. No tuve nunca la presión o el estrés que tuve en este ministerio. En Producción y Defensa no tienes obras todos los días, es eventualmente, planificación y enfoque. Acá era estar a pie del cañón todo el día", declaró.

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