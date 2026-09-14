Rafael Rey revela que existe una falta de presupuesto destinada a la infraestructura en Perú: "No tenemos todavía"

14/09/2026 / Exitosa Noticias / Política

El ministro de Transportes y Comunicaciones, Rafael Rey, en entrevista exclusiva con Exitosa, reveló que existe una falta de presupuesto destinada a la infraestructura en el Perú por lo que subrayó que es importante fomentar la inversión para ampliar los recursos del Estado a través de los impuestos.

Ministro de Transportes sobre presupuesto para infraestructura

En la mañana de este lunes 14 de septiembre, el titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Rafael Rey, se comunicó con el programa 'Hablemos Claro' para abordar temas de interés nacional como el pedido de facultades legislativas para resolver una serie de temas que tienen que absolverse con celeridad sobre todo la seguridad, el fenómeno El Niño y en materia económica.

Pero no solo ello, ya que durante el diálogo, el ministro Rafael Rey señaló que constantemente recibe delegaciones encabezadas por gobiernos locales, distritales, provinciales, senadores y diputados, que les hacen llegar los problemas que causan preocupación en sus respectivos sectores, precisamente en materia de infraestructura.

Indicó que "en algunos casos" no han podido atender a las demandas por falta de presupuesto, lo que limita la capacidad del Estado para ejecutar con mayor rapidez las obras que necesita el país. En ese sentido, sostuvo que es necesario generar las condiciones que permitan incrementar los ingresos del Estado y, de esta manera, ampliar la capacidad presupuestal para atender las principales necesidades de infraestructura.

"Siento en carne propia los problemas que me exponen. (...) También ha habido y continúa habiendo falta suficiente presupuesto que no tenemos todavía, por eso es la importancia de fomentar la inversión para que aumenten los ingresos del Estado a través de los impuestos y vayamos ampliando la capacidad presupuestal que nos permita actuar más rápidamente con la infraestructura que es indispensable", expresó.

Anuncia plan maestro ferroviario en el Perú

Además, sostuvo que el presupuesto que se ha aprobado para este 2026 es heredado del gobierno anterior y lamentó que en este se hayan incrementado los gastos corrientes y no se incrementó "en absoluto" el dinero en inversiones que abarca, por ejemplo, la construcción de carreteras y puentes.

Por otro lado, el ministro de Transportes y Comunicaciones anunció que ya tienen un plan maestro ferroviario en el país "diseñado para los próximos 25 años", orientada a recuperar el rol estratégico del sistema ferroviario dentro de la estructura logística, productiva y territorial.

Rafael Rey sobre pedido de facultades legislativas

Finalmente, indicó que es lógico el pedido de facultades legislativas por parte del Poder Ejecutivo y consideró que estas ayudarán al país al acelerar normas que son de urgencia. Además, destacó que el dar luz verde a ese pedido sería "una ganancia para todos".

De esa manera, el ministro Rafael Rey, en diálogo con Exitosa, pone nuevamente sobre la mesa el debate sobre la capacidad presupuestal del Estado y la necesidad de acelerar las inversiones que el Perú requiere para mejorar sus servicios en infraestructura y conectividad.