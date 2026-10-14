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Gobierno realizará compra de 55 puentes modulares por el fenómeno El Niño, anuncia MTC

El Gobierno adquirirá 55 puentes modulares adicionales para atender emergencias ante la llegada del fenómeno El Niño, anunció el ministro de Transportes y Comunicaciones.

14/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 14/10/2026

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El Gobierno contará con 55 puentes modulares adicionales para atender posibles emergencias en la infraestructura vial ante la llegada del fenómeno El Niño. 

MTC anuncia compra de 55 puentes modulares

Como parte de su diálogo exclusivo con Exitosa, el ministro de Transportes, José Tangherlini, anunció que el Gobierno adquirirá 55 puentes modulares adicionales para atender posibles emergencias ante la llegada del fenómeno El Niño. 

Dicha medida busca reforzar la capacidad de respuesta frente a los daños que podrían afectar la infraestructura vial, como daños que podrían ocasionar las lluvias intensas, los deslizamientos y los huaicos en distintas zonas del país.

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