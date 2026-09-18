Rafael Rey renunció al cargo de ministro de Transportes y Comunicaciones "por razones de salud": PCM aceptó su dimisión

18/09/2026 / Exitosa Noticias / Política

Rafael Rey Rey renunció al cargo de ministro de Transportes y Comunicaciones. La Presidencia del Consejo de Ministros informó que aceptó su dimisión, presentada por el funcionario por motivos de salud.

Rafael Rey presentó su renuncia como titular del MTC

A través de un documento dirigido a la presidenta de la república, Keiko Fujimori, y al presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, el funcionario presentó su "renuncia irrevocable" al despacho ministerial de Transportes y Comunicaciones.

En el texto, el ahora exfuncionario explica que el motivo de su dimisión es "por razones de salud" que le impiden continuar ejerciendo las responsabilidades propias del cargo "con la dedicación que este exige".

Además, expresó su "profundo agradecimiento" a la jefa de Estado y al primer ministro por haber depositado la confianza en su persona y por la oportunidad que le brindaron de servir al país "desde esta alta responsabilidad".

"Para mí ha sido un honor trabajar junto con ustedes y con los servidores públicos, autoridades y equipos técnicos tanto del ministerio a mi cargo como con los colegas y funcionarios de los demás sectores", redactó.

El también excongresista de la República sostuvo que queda a la orden "para facilitar una transferencia ordenada y transparente de la gestión" poniendo a disposición la información necesaria "para asegurar la continuidad de las políticas, proyectos y servicios a cargo del ministerio".

"Reitero mi gratitud y formulo mis mejores deseos para el éxito de la gestión gubernamental en beneficio de todos los peruanos", concluye la renuncia del ahora exministro de Transportes y Comunicaciones.

Renuncia de Rafael Rey Rey

Un breve paso por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones

Rafael Rey Rey juró como ministro de Transportes y Comunicaciones el pasado 28 de julio. De esta forma se incorporó al Gabinete Ministerial liderado por el premier Luis Galarreta.

Asumió este cargo con una amplia trayectoria en varios periodos como congresista, además de haber sido parlamentario andino y ministro de Defensa y de la Producción. Sin embargo, su paso como líder de esta cartera fue breve tras presentar su renuncia este viernes a solo 10 días de cumplir dos meses en el rol.

🔴 La presidenta de la República, Keiko Fujimori, tomó juramento a Rafael Rey Rey como ministro de Transportes y Comunicaciones, en ceremonia oficial realizada en Palacio de Gobierno.



➡️ Rafael Rey Rey es ingeniero industrial y cuenta con una amplia trayectoria en la gestión... pic.twitter.com/Sfyi78T1Cm — Ministerio de Transportes y Comunicaciones (@MTC_GobPeru) July 28, 2026

Este viernes, 18 de septiembre, mediante un documento dirigido a la presidenta de la república, Keiko Fujimori, y al presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, Rafael Rey Rey presentó su renuncia al cargo de ministro de Transportes y Comunicaciones "por razones de salud". Se mostró agradecido con ellos por haberle depositado la confianza en él para asumir dicho cargo y quedó a disposición para facilitar una transferencia ordenada.