Ministro Rafael Rey sobre derrumbe en Panamericana Sur: "Ocurrió a las 4 de la mañana y ya está liberada"

14/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En un diálogo con Exitosa, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Rafael Rey, se pronunció sobre el derrumbe registrado en Atico, Arequipa, a la altura del kilómetro 770 de la Panamericana Sur, durante la madrugada de este lunes 14 de septiembre.

Rey informó que los escombros rocosos que bloqueaban la vía y representaban un riesgo para los conductores ya fueron retirados, por lo que la carretera se encuentra actualmente habilitada para el tránsito vehicular.

Ministro asegura que la vía quedó libre

El titular del MTC señaló que fue informado del derrumbe en la carretera de Atico y se activó una respuesta inmediata para retirar los escombros, por lo que confirmó que la vía se encuentra habilitada para el tránsito.

"Ya lo liberamos. Debe estar donde estaba la carretera antigua, estamos trabajando en eso exactamente. El ingeniero Díaz me reportó este hecho. El derrumbe se produjo a las 4 de la mañana y hace dos horas, gracias a la maquinaria pesada cercana que teníamos, ya se liberó. Pueden ver que ya están circulando los vehículos felizmente", afirmó.

¿Qué pasó esta madrugada en la carretera de Atico de la Pan. Sur?

Un derrumbe de piedras bloqueó durante la madrugada la Panamericana Sur, a la altura del kilómetro 727, en el sector de Quebrada Honda, entre Ático y Ocoña, en Arequipa. El desprendimiento sorprendió a los vehículos que circulaban por la zona y dejó a pasajeros y conductores varados por varias horas.

Durante el incidente, pasajeros de buses interprovinciales descendieron de sus unidades para ayudar a retirar las piedras de la carretera, ante la obstrucción generada por el derrumbe. El hecho provocó que varios vehículos quedaran varados en este tramo de la Panamericana Sur.

Maquinaria pesada de Provías de la zona ayudó en los trabajos de retiro de escombros (Capturas)

Provías confirma tránsito reestablecido

Provías ratificó que el tránsito vehicular fue restablecido con normalidad en el km 732 de la Panamericana Sur, tras culminar los trabajos de limpieza y atención por el derrumbe registrado esta mañana. Asimismo, pidió a los conductores respetar la señalización y las indicaciones del personal en la zona.

En una entrevista con Exitosa, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Rafael Rey, declaró sobre lo ocurrido en el derrumbe registrado en Atico, Arequipa a la altura del milómetro 700 de la Panamericana Sur, en la madrugada del 14 de septiembre. Rey anunció que gracias a la maquinaria pesada de Provías se logró habilitar nuevamente la vía de tránsito.