Luis Dyer sobre salida de Rafael Rey del MTC: "Un ministro decente y honesto"

18/09/2026 / Exitosa Noticias / Política

El ministro de Salud, Luis Dyer, resaltó el trabajo realizado por el ahora exministro Rafael Rey en su paso por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Dyer mencionó que, aunque a pocas horas había tomado conocimiento de su renuncia, consideró que Rey mostró una labor responsable y satisfactoria para la exigencia que obliga el cargo.

Rafael Rey argumenta salida del MTC por motivos de salud

El ministro de Salud señaló que se debe respetar esta decisión debido a que en la carta Rafael Rey expresa su salida por motivos médicos. Las declaraciones de Dyer fueron tomadas en las instalaciones del Congreso de la República cuando salía luego de asistir a la Comisión de Salud del Senado, en donde expuso sus propuestas para su sector.

"Es una persona, realmente un amigo, un ministro verdaderamente decente, honesto, que estuvo a la altura desde un inicio, pero obviamente respetar por temas de salud", manifestó el titular del Minsa.

La salida de Rafael Rey del Ministerio de Transportes y Comunicaciones marca la primera baja en el gabinete de la presidenta Keiko Fujimori. Este alejamiento se produce a menos de dos meses de que el equipo ministerial, liderado por Luis Galarreta, asumiera sus funciones.

A través de una carta, el ahora exministro detalló que su renuncia responde estrictamente a motivos de salud, argumentando que su condición actual le impide cumplir con las exigencias y responsabilidades que el cargo demanda. Rey optó por mantener en reserva los detalles específicos sobre su condición.

La sorpresiva renuncia modifica el escenario político del Ejecutivo en una etapa temprana del gobierno, obligando a la administración de Fujimori a encontrar otro funcionario para liderar dicha cartera ministerial.

Dyer expuso ante Comisión de Salud del Senado

El ministro de Salud, Luis Dyer, detalló los planes estratégicos de su sector a corto, mediano y largo plazo. Durante la sesión en el Senado Nacional, calificó la reunión como extensa y señaló que los senadores formularon diversas preguntas que deberán ser respondidas por el Ministerio de Salud dentro de los plazos establecidos.

Además, destacó la apertura del grupo de trabajo parlamentario, afirmando que el espacio permitió exponer minuciosamente los procesos y reformas que busca implementar su cartera. "Lo importante y aplaudo a la comisión es que hemos podido explicar al detalle nuestros procedimientos", señaló.