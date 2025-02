Río Rímac de rojo: "No sabemos lo que está pasando y eso es preocupante", advierte experto

En diálogo con Exitosa, Ricardo Bohl, geógrafo de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), se pronunció sobre la situación del río Rímac, cuyo caudal presentó un color rojizo este martes 4 de febrero. En palabras del experto, no sabe lo que ocurre y eso es un tema de mucha preocupación.

En conversación con Nicolás Lúcar para el programa 'Hablemos Claro', Ricardo Bohl expuso su preocupación por la situación actual del río Rímac. La composición de agua presenta un color rojo que se extiende en toda su longitud.

Dicho fenómeno es inusual y el geógrafo de la PUCP comentó que aún no han podido explicar el origen de la presente coloración que tiñe el popularmente llamado 'río hablador'. La incertidumbre que provoca este desconocimiento preocupa al experto.

La razón de esta postura refiere a que según Bohl, varias instituciones deberían estar en constante monitoreo de las variaciones que puede presentar el río. De esta forma, se puede dar origen a una investigación que pueda revelar con certeza la causa de lo acontecido.

"Creo que es importante entender que no sabemos que está pasando con el rio Rímac. Porque hay una serie de instituciones que deben estar monitoreando. Entonces empezar una investigación como si no supiéramos lo que sucede como si no tuviéramos estadísticas es preocupante. Esto es un fenómeno inusual, pese a los problemas de contaminación que presenta el río", indicó.