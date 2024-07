Ruth Luque: Puneños le dicen de todo a congresista por votar a favor de vacancia de Pedro Castillo

La congresista Ruth Luque fue increpada por miembros de las comunidades de pueblos originarios, tanto Uros, como quechuas y aimaras, quienes se juntaron para ver la problemática social de la región y su participación en las siguientes marchas.

Durante su presentación en la mencionada asamblea, diferentes voces de los asistentes se pronunciaron contra la función de la legisladora de Cambio Democrático - Juntos Por el Perú.

Una de las principales acusaciones contra la mujer parlamentaria fue su voto de vacancia contra el expresidente Pedro Castillo, luego de su intención de golpe de Estado en diciembre del 2022. Ello, para los asistentes, habría constituido una traición contra el pueblo.

Otra de las participantes, una mujer miembro de una de las poblaciones originarias, le increpó que, durante las protestas suscitadas en diciembre del 2022 y el primer trimestre del 2023, la parlamentaria estuvo desde Lima, cuando "debió estar acompañando en la protesta".

Por su lado, la congresista, al tomar la palabra frente al auditorio, no tuvo otra opción que señalar sus disculpas frente a todos. "Yo no soy titular del Congreso de la República, pero si mi decisión, alguna actuación mía, ha significado una afrenta, yo les pido disculpa s", comentó.

La representante nacional criticó e increpó al ministro de Educación, Morgan Quero por sus declaraciones en televisión nacional cuando alegó que no se presentó a la Comisión de Pueblos Andinos por ser citado "de un día para otro".

Mediante una publicación en su cuenta de X, la legisladora desmintió a Quero, quien intentó justificar su inasistencia en donde se iba a pedir razones por las más de 500 denuncias de abuso sexual contra niñas y niños awajún en Condorcanqui, Amazonas.

"El ministro Morgan Quero ha mentido en vivo y en directo. No es cierto que la Com. Pueblos Andinos AAAE que presido haya citado de un día para otro, se remitieron varios oficios con anticipación, e incluso uno de modo conjunto con la Com. Especial de Protección a la Infancia. Y hay que recordarle al ministro que tampoco ha asistido a la Com. Mujer, además y tampoco fue a la primera citación que le hiciera la Com. de Educación", sostuvo en su mensaje.