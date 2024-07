Ruth Luque desmiente al ministro de Educación: Comisión del Congreso citó a Morgan Quero con anticipación

La parlamentaria Ruth Luque criticó al ministro de Educación, Morgan Quero, por mentir en televisión nacional cuando señaló que no se presentó a la Comisión de Pueblos Andinos, grupo que preside, porque fue citado "de un día para otro" cuando ya tenía otro evento programado en su agenda, ello en el marco por el caso awajún.

Mediante su cuenta de X, antes llamado Twitter, la parlamentaria de Cambio Democrático-JP criticó al titular del Minedu al intentar justificar su inasistencia en la referida comisión, donde se iba a tratar las más de 500 denuncias de abuso sexual contra niñas y niños awajún y wampis en la provincia de Condorcanqui, en Amazonas.

En ese sentido, la legisladora declaró que el grupo parlamentario no solo se le avisó con tiempo, sino también en reiteradas ocasiones. Asimismo, le hizo recordar que tampoco ha asistido a sus citaciones en las comisiones de la Mujer y de Educación.

"El ministro Morgan Quero ha mentido en vivo y en directo. No es cierto que la Com. Pueblos Andinos AAAE que presido haya citado de un día para otro, se remitieron varios oficios con anticipación, e incluso uno de modo conjunto con la Com. Especial de Protección a la Infancia. Y hay que recordarle al ministro que tampoco ha asistido a la Com. Mujer, además y tampoco fue a la primera citación que le hiciera la Com. de Educación", sostuvo en su mensaje.