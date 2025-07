Sujeto que embistió su auto contra restaurante en La Molina será denunciado por intento de homicidio

La noche de este miércoles 2 de julio, un confuso hecho tuvo lugar en La Molina cuando un auto se estrelló violentamente contra el frontis del restaurante 'La Charrúa' dejando varios heridos. En un inicio, no se detalló las razones de este incidente; sin embargo, luego de varias horas se conoció que el conductor responsable se encontraba en total estado de ebriedad.

Gracias a las declaraciones de los comensales que estuvieron muy cerca de ser arrollados por el sujeto, se precisó que este había sido expulsado previamente por los mozos del local debido a su comportamiento bajo efectos del alcohol. Incluso, otro de los clientes le reclamó por los ruidos que hacía mientras el resto comía por lo que se generó una trifulca.

Tras varios minutos, Miguel Ángel Requejo subió a su moderna camioneta marca Lexus, retrocedió la misma y luego emprendió la marcha a toda velocidad impactando de lleno el frontis del restaurante. Tres comensales que habían participado de la gresca se salvaron de morir ya que el vehículo pasó a solo centímetros de donde se encontraban.

Justamente, uno de los afectados confirmó que denunciarán por intento de homicidio al conductor al cual calificó de 'enfermo mental'. Además, detalló que este gritaba en todo momento que era un magnate por lo que podía hacer cualquier cosa.

#EnVivo Uno de los comensales afectados confirmó que presentarán una denuncia por intento de homicidio contra Miguel Ángel Requejo. El agraviado calificó al sujeto como "un enfermo mental": "Si no me levantaba, quedaba parapléjico o muerto" Encuentra más información en la WEB... pic.twitter.com/XgrO3doyg1

"Ya está detenido. Es un enfermo mental. Esto es un intento de homicidio. Nosotros estamos pidiendo la cuenta y pagando. En un principio estaba sentado y me levanté no sé como segundos antes de que el carro se empotre por eso que estaba a un costado e igual me hizo volar", detalló a Canal N.