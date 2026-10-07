Presidenta Keiko Fujimori presentará nuevo plan de acción contra la criminalidad, anuncia Astudillo

07/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Gobierno prepara una nueva estrategia para enfrentar el avance de la criminalidad. El ministro del Interior, César Astudillo, anunció que la presidenta Keiko Fujimori presentará una propuesta de acción contra el delito, la cual incluirá la creación de una unidad militar-policial con presencia a nivel nacional.

Durante sus declaraciones, el titular del Ministerio del Interior adelantó algunos detalles de la iniciativa y señaló que será la propia mandataria quien explique el alcance de las nuevas medidas. Según precisó, la propuesta busca establecer una respuesta concreta frente a los problemas de seguridad que enfrenta el país.

Presidenta Keiko Fujimori presentará la estrategia

César Astudillo remarcó que la iniciativa no se limitará a planteamientos generales o a una lista de ideas, sino que tendrá un componente operativo. En ese sentido, indicó que la presidenta Keiko Fujimori dará a conocer directamente la estrategia y sus principales características.

"Mañana también, como ustedes sabrán, la señora Presidenta de la República va a presentar una estrategia. Quiero que lo escuchen de ella misma, ¿no?", declaró el ministro del Interior.

El ministro Astudillo sostuvo que el anuncio presidencial se dará el día de mañana, jueves 8 de octubre, y estará relacionado con una respuesta más amplia frente a la criminalidad y que se buscará explicar de manera directa cómo funcionará esta nueva propuesta de seguridad.

🔴🔵 #ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | El ministro del Interior, César Astudillo, anunció que la presidenta Keiko Fujimori presentará un nuevo plan de acción frente a la criminalidad. Según explicó, la propuesta contempla la creación de una unidad militar-policial para reforzar la lucha contra el delito. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 552 SD - 774 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL October 7, 2026

Unidad militar-policial tendrá presencia a nivel nacional

Uno de los principales componentes adelantados por el ministro del interior es la conformación de una unidad integrada por personal militar y policial. De acuerdo con Astudillo, este nuevo cuerpo tendrá como característica principal su capacidad de despliegue en distintas zonas del territorio nacional.

"Si es una estrategia, pero no solamente es una estrategia de ideas, sino es un cuerpo militar-policial. Es un plan de acción, pero que contempla también la creación de una unidad militar-policial muy contundente y muy fuerte , que va a tener presencia a nivel nacional", sostuvo César Astudillo.

La declaración coloca a esta unidad como uno de los elementos centrales del nuevo plan de acción que será presentado por el Ejecutivo. Sin embargo, el ministro no detalló todavía aspectos como el número de efectivos que la integrarían, sus funciones específicas o las zonas donde comenzaría a operar.

De esta manera, el Gobierno prepara una nueva estrategia contra la criminalidad que incorpora una unidad militar-policial de alcance nacional. Los detalles sobre su estructura, funciones y despliegue deberán ser explicados por la presidenta Keiko Fujimori durante la presentación oficial de la propuesta.