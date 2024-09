San Miguel: Cuidador del Parque de las Leyendas perdió la vida mientras realizaba sus labores

Sobre las primeras horas de este domingo 1 de septiembre, un cuidados de animales silvestres y exóticos del Parque de las Leyendas perdió la vida mientras realizaba sus labores al interior del parque. Según los primeros reportes, el hombre de 29 años identificado como Christian Vila Rivera habría sufrido una descompensación por lo que falleció en cuestión de minutos.

Exitosa llegó hasta el lugar de los hechos para conocer mayores detalles de lo ocurrido. Por ello, la gerenta de marketing, Olenka Tupac del parque, conversó con nuestro medio dando a conocer que el suceso se dio netamente por un tema de salud de este personal por lo que ya se iniciaron las averiguaciones para esclarecer cualquier situación.

Luego que se conociera esta lamentable noticia, la primera hipótesis que surgió fue la falta de seguridad en las atracciones de los animales; sin embargo, la funcionaria del Parque de las Leyendas descartó rotundamente esta posibilidad asegurando que los más de 400 trabajadores cuentan con los elementos de seguridad necesarios para cumplir sus funciones sin riesgo alguno.

"Descartamos totalmente ello. No es una situación que tenga que ver con implementos, no podría yo determinar, pero podría ser una situación de salud y eso ya se determinará con las investigaciones, pero no tiene nada que ver con la seguridad porque nuestros trabajadores se encuentran correctamente implementados", añadió para nuestro medio.