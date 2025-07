Paul Michael minimiza críticas y se defiende tras ser llamando 'mantenido': "Me baño en aceite"

En los últimos días, Paul Michael se ha convertido en protagonista principal de los portales de espectáculos luego de una serie de críticas en su contra tras iniciar su relación amorosa con Pamela López. De acuerdo a diversos informes difundidos en el programa de Magaly Medina, el cantante no contaría con el dinero necesario para darse los gustitos a los que está acostumbrada la trujillana.

Incluso, la polémica pareja fue vista disfrutando de un sencillo menú de 13 soles lo cual fue duramente cuestionado por la 'Urraca'. Como era de esperarse, las redes sociales se inundaron de burlas y comentarios hacia el cumbiambero quien acaba de ser contratado como nuevo cantante de la Orquesta Candela.

Luego de varias semanas de que se le empezara a calificar como 'mantenido', Paul Michael se pronunció en medios sobre estos comentarios los cuales minimizó. De acuerdo a su parecer, cuenta con correa para soportar este tipo de apodos a los que no le toma atención.

"No me molesta (que le digan mantenido). Me baño en aceite porque sé que no es cierto", indicó a conocido programa de espectáculos.