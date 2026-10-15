Senamhi alerta por incremento de vientos en la selva: conoce las regiones que serán afectadas por el décimo segundo friaje

15/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Senamhi emitió el aviso meteorológico N.° 417 para alertar sobre el incremento de la velocidad del viento en la selva centro y sur del país durante este fin de semana. De acuerdo con la información difundida por la entidad, el fenómeno estará asociado al ingreso del décimo segundo friaje, que provocará cambios en las condiciones meteorológicas de estas zonas.

¿Qué regiones serán afectadas por el incremento de vientos?

La alerta comprende los departamentos de Cusco, Huánuco, Junín, Madre de Dios, Pasco, Puno y Ucayali, donde se prevé que las condiciones del viento se intensifiquen durante los días señalados. El aviso contempla dos jornadas de vigilancia: el viernes 16 y el sábado 17 de octubre.

Asimismo, el organismo meteorológico advirtió que se esperan ráfagas de viento, una condición que podría representar riesgos para las personas que se encuentren al aire libre y para las estructuras expuestas a las corrientes de aire.

Ante este escenario, es importante que la población permanezca atenta a las actualizaciones oficiales del Senamhi, especialmente en las localidades comprendidas dentro del área de influencia del fenómeno. Las condiciones pueden variar según la ubicación y la evolución del sistema atmosférico.

Senamhi recomienda tomar precauciones ante fuertes vientos

A través de sus canales oficiales, el Senamhi recordó a la ciudadanía la importancia de adoptar medidas preventivas frente a la llegada de vientos intensos. Entre las recomendaciones difundidas se encuentra reforzar los techos y las ventanas, con el objetivo de reducir la posibilidad de desprendimientos o daños en las viviendas.

También se aconseja asegurar los objetos que puedan ser desplazados por el viento, como materiales sueltos, macetas y otros elementos ubicados en patios, balcones o exteriores. Estas precauciones pueden ayudar a evitar que los objetos caigan o golpeen a los transeúntes.

De igual manera, la entidad pidió prestar atención a los postes y árboles inclinados, así como comunicar cualquier situación de riesgo a las autoridades correspondientes. La población debe evitar acercarse a estructuras que presenten señales de inestabilidad, sobre todo durante los periodos de mayor intensidad del viento.

Las personas que viven en las regiones incluidas en el aviso deben mantenerse informadas mediante los reportes meteorológicos oficiales y seguir las indicaciones de las autoridades locales.

El ingreso del décimo segundo friaje marcará las condiciones del tiempo en la selva centro y sur durante el 16 y 17 de octubre. Por ello, la prevención y el seguimiento de las alertas serán fundamentales para reducir posibles incidentes ante el incremento de los vientos.