Senamhi alerta por lloviznas, más calor y fuertes vientos en varias regiones del Perú: ¿hasta cuándo durarán?

12/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió un aviso meteorológico ante el incremento de lloviznas durante la noche y la madruga en diferentes zonas del país.

Según el Senamhi, del 11 al 16 de octubre se prevén lloviznas en la costa peruana, principalmente durante las noches y las primeras horas de la mañana. Este escenario estará acompañado por la presencia de niebla y neblina desde La Libertad hasta Tacna.

La entidad meteorológica explicó que estas condiciones responderán al aumento de la humedad y los vientos en la franja costera. Por ello, el pronóstico comprende a diversos departamentos del litoral, donde la nubosidad y las precipitaciones ligeras podrían hacerse presentes en los periodos señalados.

La previsión permite anticipar que las condiciones del tiempo no serán iguales durante toda la jornada, por lo que se recomienda prestar atención a las actualizaciones meteorológicas.

Temperaturas aumentarán durante el día en la costa y la sierra

Otro de los reportes advierte que, del 10 al 13 de octubre, continuará el incremento de las temperaturas diurnas en la costa y la sierra del país. De acuerdo con el organismo, se espera poca nubosidad hacia el mediodía, situación que favorecerá una mayor radiación ultravioleta.

Además, se prevén ráfagas de viento durante las tardes y no se descartan lluvias dispersas en la costa norte. Estas condiciones forman parte del panorama meteorológico previsto para ambas regiones durante el periodo anunciado.

Según el mapa difundido por el Senamhi, el aviso comprende: Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Pasco, Piura, Puno, San Martín y Tumbes.

El Senamhi recomienda considerar sus pronósticos y mantenerse atento a los cambios que puedan registrarse en las condiciones ambientales.

📣🌡️ #Aviso #Minam #Senamhi Del 10 al 13 de octubre, continuará el incremento de la temperatura diurna en la costa y la sierra del país. ✅ Se prevé escasa nubosidad hacia el mediodía, aumento de radiación UV y ráfagas de viento. 📲 https://t.co/uFS4222FQC https://t.co/zKfrJsrrBz — Senamhi (@Senamhiperu) October 8, 2026

Vientos podrían superar los 50 kilómetros por hora en el sur

El tercer aviso señala que, del 11 al 13 de octubre, aumentará la intensidad del viento en las tierras altas del sur del Perú. Las ráfagas podrían superar los 50 kilómetros por hora, según la información difundida por la institución.

Ante este escenario, el Senamhi exhortó a la población a mantenerse informada sobre las condiciones meteorológicas. La previsión comprende un periodo específico, por lo que resulta importante consultar los reportes oficiales para conocer posibles actualizaciones.

Según el mapa difundido por el Senamhi, el aviso comprende: Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Moquegua, Puno, Tacna.

💨📣 #Aviso #Minam #Senamhi Del 11 al 13 de octubre, se presentará el incremento de la velocidad del viento en la sierra sur. ✅ Además, se esperan ráfagas de viento. 📲 https://t.co/WNPn2kitN2 https://t.co/nVLwHVMG7p — Senamhi (@Senamhiperu) October 10, 2026

Los pronósticos del Senamhi advierten sobre condiciones variables en la costa, la sierra y el sur del país durante octubre. Revisar la información oficial permitirá a la población anticiparse a los cambios previstos y tomar precauciones de acuerdo con las condiciones de su localidad.