RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Actualidad
Clima cambiante en octubre

Senamhi alerta por lloviznas, más calor y fuertes vientos en varias regiones del Perú: ¿hasta cuándo durarán?

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que continuarán las variaciones de las condiciones meteorológicas entre el 10 y el 16 de octubre.

Senamhi prevé lloviznas para la costa del 22 al 25 de agosto.
Senamhi prevé lloviznas para la costa del 22 al 25 de agosto. Senamhi

12/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 12/10/2026

Síguenos en Google News Google News

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió un aviso meteorológico ante el incremento de lloviznas durante la noche y la madruga en diferentes zonas del país.

Según el Senamhi, del 11 al 16 de octubre se prevén lloviznas en la costa peruana, principalmente durante las noches y las primeras horas de la mañana. Este escenario estará acompañado por la presencia de niebla y neblina desde La Libertad hasta Tacna.

La entidad meteorológica explicó que estas condiciones responderán al aumento de la humedad y los vientos en la franja costera. Por ello, el pronóstico comprende a diversos departamentos del litoral, donde la nubosidad y las precipitaciones ligeras podrían hacerse presentes en los periodos señalados.

La previsión permite anticipar que las condiciones del tiempo no serán iguales durante toda la jornada, por lo que se recomienda prestar atención a las actualizaciones meteorológicas.

Temperaturas aumentarán durante el día en la costa y la sierra

Otro de los reportes advierte que, del 10 al 13 de octubre, continuará el incremento de las temperaturas diurnas en la costa y la sierra del país. De acuerdo con el organismo, se espera poca nubosidad hacia el mediodía, situación que favorecerá una mayor radiación ultravioleta.

Además, se prevén ráfagas de viento durante las tardes y no se descartan lluvias dispersas en la costa norte. Estas condiciones forman parte del panorama meteorológico previsto para ambas regiones durante el periodo anunciado.

Según el mapa difundido por el Senamhi, el aviso comprende: Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Pasco, Piura, Puno, San Martín y Tumbes.

Incendios forestales: Senamhi alerta continuación de condiciones climatológicas para su propagación en nueve regiones
Lee también

Incendios forestales: Senamhi alerta continuación de condiciones climatológicas para su propagación en nueve regiones

El Senamhi recomienda considerar sus pronósticos y mantenerse atento a los cambios que puedan registrarse en las condiciones ambientales.

Vientos podrían superar los 50 kilómetros por hora en el sur

El tercer aviso señala que, del 11 al 13 de octubre, aumentará la intensidad del viento en las tierras altas del sur del Perú. Las ráfagas podrían superar los 50 kilómetros por hora, según la información difundida por la institución.

Ante este escenario, el Senamhi exhortó a la población a mantenerse informada sobre las condiciones meteorológicas. La previsión comprende un periodo específico, por lo que resulta importante consultar los reportes oficiales para conocer posibles actualizaciones.

Según el mapa difundido por el Senamhi, el aviso comprende: Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Moquegua, Puno, Tacna.

Los pronósticos del Senamhi advierten sobre condiciones variables en la costa, la sierra y el sur del país durante octubre. Revisar la información oficial permitirá a la población anticiparse a los cambios previstos y tomar precauciones de acuerdo con las condiciones de su localidad.

Temas relacionados Clima Costa Senamhi Sierra Sur vientos

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA