Sheyla Cóndor: Esta es la ÚLTIMA PUBLICACIÓN que hizo antes de ser asesinada presuntamente por un policía

La muerte de Sheyla Cóndor Torres viene causando gran conmoción en el país. Y es que la joven habría sido asesinada presuntamente por un efectivo policial, que la citó en un condominio ubicado en el distrito de Comas. En medio de todo ello, se difundió la última publicación que hizo en sus redes sociales antes de encontrar un fatídico final.

Este último sábado, 16 de noviembre, en horas de la noche, efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) dieron con los restos del cuerpo desmembrado de Sheyla Mayumi Cóndor Torres, que, dicho sea de paso, se encontraban al interior de una maleta.

El escalofriante hallazgo tuvo lugar en uno de los departamentos del Condominio Las Praderas, ubicado exactamente en Comas, donde el suboficial PNP Darwin Condori Antezana resultó como el principal sospechoso del crimen.

Al respecto, familiares de Sheyla jamás imaginaron que la joven encontraría un trágico final a manos de un hombre que, aparentemente, ella recién iba a conocer.

Además, días antes de su desaparición, la fémina de 26 años se encontraba bastante activa en sus redes sociales, llegando incluso a compartir algunas fotografías y videos que, actualmente, han sido comentados por un gran número de usuarios, lamentando lo ocurrido con ella.

El espeluznante feminicidio de Sheyla Cóndor Torres ha causado gran indignación, no solo en la población peruana sino también en su familia que, según indicó, interpuso una denuncia por la desaparición de la joven, el pasado miércoles, 13 de noviembre, en la comisaría Santa Luzmila, en Comas; sin embargo, esta no llegó a ser admitida.

"No me han aceptado, no querían. Decían 'de repente tu hija aparecerá mañana, pasado mañana', pero ya habían pasado más de dos días", dijo Sonia Torres, madre de Sheyla.