'Tercera Guerra Mundial' se vuelve TENDENCIA y ALERTA a usuarios de las redes sociales

18/11/2024 / Exitosa Noticias / Mundo

Durante las últimas horas, la 'Tercera Guerra Mundial' (WW3 en inglés) se volvió una tendencia en las redes sociales. Dicha frase, acuñada frente a conflictos bélicos entre países del planeta, surgió nuevamente en las plataformas de internet. Ante ello, muchos usuarios se han mostrado alertados por esta situación, temiendo a que tal circunstancia se llegue a concretar más pronto de lo que se imaginan.

¿Por qué se volvió tendencia en redes?

En medio de la incertidumbre por un conflicto de tal magnitud, los cibernautas se preguntan a qué se debe esta nueva viralización del término. De acuerdo a medios informativos, esto podría guardar relación con la presunta autorización del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para que Ucrania utilice misiles de largo alcance contra Rusia.

Tal noticia fue difundida por medios internacionales como The Washington Post y The New York Times, señalando que el mandatario estadounidense dio su aprobación para tal ataque contra la nación de Vladimir Putin. En específico, el armamento bélico tendría alcance a puntos estratégicos, como centros logísticos y aeródromos, con la finalidad de presionar a Rusia para el declive de la guerra.

De confirmarse tal autorización, se daría luz verde a Kiev para utilizar el Sistema de Misiles Tácticos del Ejército en territorio ruso. Cabe destacar que, tal situación ocurre coincidentemente con el pedido de apoyo por parte de Putin hacia Corea del Norte, a fin de que envíe miles de soldados a su territorio y, de esta manera, recuperar el territorio ocupado por Ucrania.

Si bien esta situación aún no ha sido confirmada de manera definitiva, las respuestas no se hicieron esperar. Ante un reciente atentado por parte de Rusia, el presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, mencionó en X que la única forma de detener el terrorismo ruso es eliminar su "capacidad de ataque", sugiriendo que sí se podría requerir a la táctica en cuestión.

Redes sociales reaccionan a "WW3"

Ante esta ola de especulaciones, las redes sociales no tardaron en reaccionar. Si bien la situación podría resultar sumamente preocupante, hubieron quienes prefirieron tomarlo con cierto sarcasmo y sentido del humor. Por ello, los memes y clips divertidos no abundaron en las plataformas durante las últimas horas.

😭🌎 • Despues de la Tercera Guerra Mundial, quien llegue vivo a fin de año que grite "JUMANJI"



..........................................................................

ᴵᴵᴵ ᴳᵘᵉʳʳᵃ ᴹᵘⁿᵈⁱᵃˡ • ᴼᵀᴬᴺ • ᴾᵘᵗⁱⁿ • ᴷʳᵉᵐˡⁱⁿ • ᴷⁱᵉᵛ pic.twitter.com/75r8nVr5F2 — Omar 👁️‍🗨️ (@iamOmarPE) November 18, 2024

"Después de la Tercera Guerra Mundial, quien llegue vivo a fin de año que grite "JUMANJI", "Latinoamérica podrá tener sus defectos, pero nunca una guerra mundial" y "No quiero jugar a vivir eventos históricos", fueron algunos de los más hilarantes comentarios.

Tercera Guerra Mundial pic.twitter.com/NrWzlCJTKg — Iván Estrada (@Estradamyers) November 17, 2024

Fue así que la temida 'Tercera Guerra Mundial' se volvió tendencia en las redes sociales, despertando la intriga de miles de cibernautas de todo el planeta ante la posibilidad de un nuevo conflicto bélico.