"Dina Boluarte, por favor, escúchame": Madre de joven hallada sin vida se quiebra EN VIVO al exigir justicia

Un nuevo caso de feminicidio viene conmocionando a la ciudad de Lima. Esta vez, Sheyla Mayumi Cóndor Torres, de 26 años, fue asesinada y sus restos hallados al interior de un condominio en Comas. Su madre, Sonia Torres, envió un mensaje a la presidenta Dina Boluarte, pidiéndole apoyo para hallar justicia por la muerte de su hija.

Madre de Sheyla Cóndor pide ayuda a Dina Boluarte

El espeluznante feminicidio de Sheyla Cóndor Torres ha causado gran indignación, no solo en la población peruana sino también en su familia que, según indicó, interpuso una denuncia por la desaparición de la joven, el pasado miércoles, 13 de noviembre, en la comisaría Santa Luzmila, en Comas.

Sin embargo, esta no fue admitida por los efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP), argumentado que la fémina podría aparecer en las siguientes horas: "No me han aceptado, no querían. Decían 'de repente tu hija aparecerá mañana, pasado mañana', pero ya habían pasado más de dos días", detalló la madre de Mayumi.

La madre de Sheyla Mayumi Cóndor Torres, joven hallada sin vida en Comas, envió un mensaje a Dina Boluarte para recibir apoyo y hallar justicia por la muerte de su hija: "Por favor, escúchame, yo sé que usted es madre".



En esa línea, pidió a la mandataria Dina Boluarte que la escuche y ayude a buscar justicia para Sheyla, puesto que, al igual que ella es madre, y perder a un hijo es una situación sumamente dolorosa.

"Yo lo que pido es justicia (...) quiero cadena perpetua para ese señor (...) tiene una denuncia por violación (...) (si la hubieran atendido con tiempo quizá estaría viva) Sí, quizá la encontraba, si me hubieran apoyado (...) Pido, a la presidenta Dina Boluarte, por favor, escúchame, quiero justicia para mi hija, yo sé que usted es madre", agregó la mujer entre lágrimas.

Policía de Grupo Terna es principal sospechoso

Es importante precisar que, de acuerdo a lo mencionado por la madre de Sheyla Cóndor, el principal sospechoso es Darwin Condori, un efectivo policial, perteneciente al Grupo Terna.

Ello luego de que Torres encontrará conversaciones en la computadora de su hija, donde le brindaba indicaciones de como llegar al condominio de comas, lugar en el que, finalmente, se hallaron los restos de la joven de 26 años totalmente desmembrados y envueltos en un fétido olor que alertó a los demás vecinos que vivían en dicho lugar.

Debido a esta situación, Sonia Torres, madre de Sheyla Cóndor Torres, pidió a la presidenta DIna Boluarte, que la escuche y la apoye para que pueda obtener justicia por la muerte de su hija, quien, con tan solo 26 años, fue asesinada presuntamente por un policía del Grupo Terna.