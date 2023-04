"Solo un milagro puede salvar" al hombre quemado vivo por su expareja en La Libertad, revela su hermana

En entrevista con Exitosa, la hermana de Ricardo Rojas Muguerza, el hombre quemado vivo por su expareja en Chepén, La Libertad, informó que el estado de la víctima es muy grave y que "solo un milagro puede salvar su vida" ante las heridas ocasionadas por el atentado en su contra.

Durante el programa Exitosa Perú de Manuel Rosas, Diana Rojas, la familiar del agraviado, informó que actualmente se encuentra internado en el Hospital Arzobispo Loayza en la capital peruana para ser atendido adecuadamente. Sin embargo, indicó que el pronóstico del equipo médico de dicho centro de salud es reservado.

"Mi hermano fue trasladado a Lima al Hospital Loayza, está hospitalizado en el área UCI. Era un riesgo trasladarlo, soportó el vuelo mi hermano, pero los médicos no me dan esperanza. La doctora de ayer me dijo que su estado es crítica y que solo un milagro lo puede salvar", indicó a nuestro medio.