Sondeo en Lima identifica los tres principales problemas que afectan a la capital

El portal Lima Cómo Vamos publicó los resultados de un reciente sondeo realizado en la capital respecto a los tres principales problemas que aquejan la ciudad. Las respuestas no solo fueron contundentes, sino que evidencian una preocupación harto inocultable pese a la negación de las autoridades políticas.

Lima, fundada como la ciudad que hoy conocemos en el año 1535, alberga a más de diez millones de habitantes, los cuales encuentran virtudes y defectos en la ciudad. Al respecto, el portal salió a las calles a interrogar a los ciudadanos que residen en la capital nacional para identificar los principales reveses.

De acuerdo al 80 % de los encuestados, la inseguridad ciudadana es el principal problema de Lima, sometiendo a los emprendedores, los trabajadores del transporte público, los empleados de diversos rubros y, en general, a la población en general. El titular del Ministerio del Interior (Mininter), Juan José Santiváñez, viene siendo duramente criticado por ello.

Como se sabe, el año 2024 presentó un incremento en la tasa de homicidios superior a las mil muertes, más del 30 % de incremento. Santiváñez ha negado dicha cifra en diferentes ocasiones, argumentando que el Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef) presenta datos erróneos.

El exministro del Interior, Carlos Basombrío, ha precisado que, de acuerdo a las cifras recogidas por el Observatorio del Crimen y la Violencia, el número de homicidios es incluso mayor al que muestra el Sinadef, señalando la postura del ministro como vergonzosa.

"... Nosotros en el Observatorio del Crimen y la Violencia, que contamos uno a uno los homicidios, tenemos cifras parecidas (al Sinadef). Hay un incremento desde hace ocho meses, y no hay mes en que estas cifras no aumenten. Incluso sus cifras no representan todo el universo de homicidios, ya que hay casos en que los médicos no tienen elementos suficientes para determinarlo", precisó en Canal N.