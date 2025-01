Homicidios aumentaron un 30 %: Exministro del Interior desmiente a Santiváñez y reprocha su gestión

El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, se encuentra recibiendo una ola de críticas ante la crisis de inseguridad ciudadana que atraviesa el Perú. Carlos Basombrío, quien fue representante del Ministerio del Interior (Mininter) durante el 2016 y 2017, no solo cuestionó duramente la gestión de Santiváñez, sino que lamentó su conducta personal.

Asimismo, calificó de vergonzoso que el funcionario se haya enfrentado públicamente al Ministerio de Salud (Minsa) tras criticar las cifras del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef). Al respecto, Basombrío no solo apoyó al Sinadef, sino que incluso mencionó que sus números no abarcan todo el universo de homicidios.

"... Nosotros en el Observatorio del Crimen y la Violencia, que contamos uno a uno los homicidios, tenemos cifras parecidas (al Sinadef). Hay un incremento desde hace ocho meses, y no hay mes en que estas cifras no aumenten. Incluso sus cifras no representan todo el universo de homicidios, ya que hay casos en que los médicos no tienen elementos suficientes para determinarlo", precisó en Canal N.