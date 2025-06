Tos ferina en Loreto: Minsa no tiene plan para que vacunas lleguen a zonas alejadas, según médico

El médico infectólogo de Salud en Iquitos, Juan Carlos Celis, criticó la respuesta del Estado ante los casos de tos ferina en Loreto. Según precisó, no existe un plan intercultural sostenido por parte del Ministerio de Salud (Minsa) para llevar vacunas a zonas alejadas de la Amazonía.

Mediante declaraciones a un conocido medio, Celis precisó que existen zonas alejadas en la selva peruana a las que realmente el acceso es bastante complicado, en algunos casos se debe ingresar solo por río; sin embargo, acusó que el Gobierno no habría empleado estrategias para hacer efectiva la llegada de vacunas a dichas zonas.

"No es que las vacunas estén a la mano, hay que hacer planes con mucho tiempo para lograr acceder. Yo puedo decir que no se ha hecho porque lo mismo que nos dicen ahora nos decían el 2022, 2023 (...) No ha habido y eso no lo he escuchado al ministro (de Salud) ni al viceministro, decir que tienen un plan para llegar a esas zonas alejadas, para la aceptación de la vacuna y eso no lo han mencionado", dijo a Canal N.