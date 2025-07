Dina Boluarte pide que no prime el odio en la próxima campaña electoral: "Nos divide"

Dina Boluarte viajó hasta la región de Lambayeque para ser parte de la gran inauguración de la esperada ruta turística "Caminos del papa León XIV". Esta nueva atracción permitirá a los viajeros de todo el mundo a conocer los puntos en los que Robert Prevost trabajó durante varios años antes de convertirse en la máxima autoridad de la iglesia católica.

Durante su discurso, la presidenta de la República agradeció a todo el público que se hizo presente en este evento el cual impulsará una actividad económica más que importante en el norte del país. Luego de ello, se pronunció sobre la campaña electoral en la que se ya se está ingresando de cara a las elecciones generales del 2026 las cuales se llevarán a cabo el 12 de abril del año venidero.

Aquí, Dina Boluarte pidió a la gente que los discursos de odio no sean los que predominen ya que esto no suma y solo divide al país. Además, se refirió al hecho de que las ideas y propuestas se deben destacar en esta pulla política que iniciará en los próximos meses.

"Estamos entrando a una época de elecciones que debemos vivir como una fiesta democrática y en esa madurez política con propuestas, altura y respeto entre hermanos peruanos. No permitamos que en esta campaña sea protagonista el odio. No suma y por el contrario nos divide. Que sean las ideas y las propuestas las que compitan, que no se imponga la ofensa sobre la esperanza", inició.