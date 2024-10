Trabajadores del Ministerio Público acatan huelga nacional de 72 horas y no descartan ir a huelga indefinida

Tal cual fue anunciado, 18 mil trabajadores del Ministerio Público de Lima, Callao y otras regiones iniciaron una huelga de tres días. Diversas sedes de la institución en todo el Perú mostraron su respaldo a la medida que exige mejoras laborales, especialmente aquellas que refieren a una implementación de buenos salarios.

Según el presidente de la Federación de trabajadores del Ministerio Público, Hereña Espinoza, la situación es complicada para todos y advirtió que, de no ser escuchados por el Ejecutivo, podrían llegar a un paro indefinido. Del mismo modo, no descartó que puedan unirse a los paros anunciados contra la inseguridad y contra la gestión.

"Hemos tocado insistentemente las puertas tanto de la Presidencia de la República, de la PCM, y del propio ministro de Economía, desde hace varios años. Lamentablemente, año tras año nos vienen excluyendo de la ley de presupuesto y no nos permiten a nosotros como trabajadores tener mejoras remunerativas (De no ser escuchados) Vamos a tener que radicalizar nuestra medida de lucha. Ya no una huelga de 72 horas sino indefinida", relató.