Tragedia en Ica: choque frontal entre dos autos deja al menos cinco fallecidos en la Panamericana Sur

10/10/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Cinco fallecidos es el saldo que dejó el choque frontal entre dos autos, una camioneta y un station wagon, en el kilómetro 352 de la carretera Panamericana Sur, en la región Ica, de acuerdo al reporte preliminar. Las autoridades investigan las causas exactas del accidente.

Choque frontal en Panamericana Sur dejó cinco muertos

De acuerdo a los primeros reportes, un fatídico accidente se registró en esta madrugada del sábado 10 de octubre, precisamente alrededor de las 4:30 a. m., entre un vehículo station wagon y una camioneta SUV, a la altura del kilómetro 352 de la Panamericana Sur.

Según las primeras diligencias de la Policía Nacional del Perú (PNP), que se apersonó hasta la zona de la tragedia, en la región Ica, el conductor de la camioneta habría invadido el carril contrario hasta impactar contra el auto de color blanco.

Lamentablemente, el choque frontal entre los dos autos dejó al menos cinco fallecidos que, según las autoridades, serían los ocupantes del vehículo station wagon, quienes viajaban de Ica hacia Abancay. Por otro lado, se detalló que el conductor de la camioneta SUV resultó con golpes.

Investigan accidente en Ica: reporte preliminar

Efectivos de la Policía acordonaron el área del accidente para realizar las investigaciones respectivas que ayuden a esclarecer las causas exactas que habrían dado origen al accidente en Ica. Asimismo, se reportó que el conductor de la camioneta fue trasladado hasta la dependencia policial para las diligencias correspondientes y determinar las responsabilidaes del incidente.

Por su parte, representantes del Ministerio Público también llegaron hasta la escena del siniestro vial en el kilómetro 352 de la Panamericana Sur para proceder con la recuperación de los cuerpos, que quedaron atrapados entre los fierros retorcidos del automóvil. Al cierre de esta nota no se ha informado sobre la identidad de las cinco víctimas.

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