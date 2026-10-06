Tragedia en Moquegua: choque frontal entre dos buses deja tres fallecidos y varios heridos

06/10/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Lamentable accidente en Moquegua. El choque frontal entre dos buses interprovinciales dejó al menos tres fallecidos y varios heridos en la carretera Binacional, de acuerdo al reporte preliminar. Las autoridades investigan las causas exactas que dieron origen al siniestro vial.

Accidente en carretera Binacional: reporte preliminar

Una carretera en Perú se convierte en el escenario de una tragedia vial. De acuerdo a los últimos reportes, el accidente se registró durante la madrugada de este martes 6 de octubre en la carretera Binacional, a la altura del kilómetro 92.500.

Dos buses interprovinciales de las empresas Grisman que se dirigía desde Puno hacia Tacna, y Mayta, que circulaba en sentido Tacna-Desaguadero, colisionaron frontalmente en el sector de Carumas, en la vía Moquegua-Puno.

El bus de Grisma terminó recostado contra el cerro, mientras que el otro vehículo quedó prácticamente destrozado hasta el segundo nivel. Al tener conocimiento de la emergencia, se desplegaron efectivos de la Policía y personal de la compañía de bomberos para auxiliar a las personas afectadas en el accidente de tránsito.

Buses de Mayta y Grisman chocaron en carretera Binacional, en Moquegua.

Choque frontal de buses en Moquegua dejó varios heridos

Más de 20 heridos fueron trasladados a la unidad de emergencias del Hospital Regional de Moquegua para recibir atención médica inmediata. Asimismo, de acuerdo al reporte de las autoridades, el accidente por el choque entre los dos buses dejó hasta el cierre de esta nota, al menos tres fallecidos: una de las víctimas sería un pasajero del bus de Grisman y dos de Mayta.

Una de las pasajeras reveló a Exitosa que el bus de Mayta habría realizado una breve parada minutos antes del accidente. Al retomar su recorrido y tomar la curva, se produjo el impacto frontal.

"Ha parado el bus para que bajen al servicio. Ni cinco minutos pasó por el impacto, arrancó el bus. Ha sido tan rápido", expresó con la voz entrecortada al revivir el fatídico accidente en la carretera Binacional. "El chofer estaba tratando de ayudar a los pasajeros", acotó. Por otro lado, otras pasajeras denunciaron falta de apoyo tras el violento choque.

Asimismo, se informó que entre las víctimas figura una menor de edad. Las causas del accidente siguen siendo materia de investigación por parte de las autoridades en Moquegua para determinar las responsabilidades del caso.

Investigan las causas del accidente de tránsito

Además, el Ministerio Público y otras autoridades realizan las diligencias en la zona, especialmente la identificación y recojo de los cuerpos. La cifra de heridos y otros detalles del accidente podrían actualizarse conforme avance la investigación.

En resumen, las investigaciones sobre qué dio origen al choque frontal entre los buses interprovinciales de las empresas Grisman y Mayta en la carretera Binacional, en Moquegua, siguen en curso. Hasta el cierre de esta nota, se reportaron al menos tres fallecidos y varios heridos por el accidente.