Palacio de Gobierno se ilumina de color rosa para promover prevención del cáncer de mama

02/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La presidenta de la república, Keiko Fujimori, encabezó la ceremonia oficial donde el Palacio de Gobierno se iluminó de rosa como parte del mes de sensibilización. El objetivo principal de este acto simbólico fue recordar a la ciudadanía sobre la urgencia de aplicar la prevención y la detección temprana del cáncer de mama a nivel nacional.

Durante la jornada, la mandataria garantizó que el Ejecutivo continuará reforzando el acceso a los servicios médicos para asegurar una atención oportuna. Esta medida buscará beneficiar especialmente a aquellas ciudadanas que residen en las zonas más alejadas y vulnerables del país.

🔴🔵 #InformamosYOpinamos 🗯🗯 | La presidenta Keiko Fujimori, lideró esta noche el acto de iluminación de color Rosa de Palacio de Gobierno por el mes de sensibilización sobre el cáncer de mama. Recordó a las mujeres peruanas la importancia de la prevención y de someterse a... pic.twitter.com/snXBW2rqhF — Exitosa Noticias (@exitosape) October 3, 2026

Mensaje presidencial y llamado a la prevención

En el transcurso de la actividad conmemorativa, la jefa de Estado destacó la importancia de someterse a controles periódicos de salud. Asimismo, mencionó que este padecimiento representa un impacto profundo y directo en el núcleo familiar y el entorno de cada paciente diagnosticada.

"Este esfuerzo que lleva décadas, lo que busca es decirles a todas las mujeres que tenemos que prevenir. Tenemos que hacernos nuestros chequeos constantes. Cuando un diagnóstico es dado, no es un papel, es tocar a una mamá, a una hija, a una hermana, a una amiga, a una familia", dijo en su discurso la mandataria.

La presidenta reveló que esta cruzada oncológica posee un significado personal para ella, tras haber perdido a sus padres por esta enfermedad. Por ello, instó a las entidades correspondientes a expandir la cobertura de atención hacia todos los rincones del Perú.

"Cuídense y hagan sus controles. Desde el gobierno vamos a seguir trabajando para acercar estos servicios a más mujeres, especialmente a las que viven en las zonas, en los rincones más alejados de nuestro país. Que esta luz rosada sea una luz de esperanza para las mujeres y para todo el Perú", agregó.

Luces color rosa se encendieron en Palacio

Cifras de salud pública

Al analizar este problema, calificada como un problema de salud pública, las autoridades peruanas manifestaron su respaldo a la campaña de detección temprana. En dicho contexto, la mandataria peruana subrayó el valor representativo del encendido de luces.

"Hoy Palacio de Gobierno se ilumina de rosa para sumarse a esta campaña tan importante que es la lucha contra el cáncer de mama", mencionó la presidenta.

Posteriormente, el director del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, Wilder Calmet, brindó cifras alarmantes al revelar que cerca del 40 % de los pacientes atendidos en su institución llegan con la enfermedad en estado avanzado, confirmándose alrededor de 7 mil diagnósticos nuevos cada año.

En esa misma línea, la presidenta de la Alianza de Apoyo al INEN (ALINEN), María Luisa Peláez, resaltó el trabajo voluntario ininterrumpido de casi cuatro décadas para asistir a los pacientes que llegan desde distintas regiones del interior en busca de tratamientos médicos.

Por último, la directora de la campaña, María Antonia Gustín, acompañada por la vocera Denisse Dibós, informó que la iniciativa suma 16 años en el Perú.