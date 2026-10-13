Campaña de salud gratuita en la Municipalidad de Lurín ofrecerá atenciones el jueves 15 de octubre

13/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Municipalidad de Lurín llevará a cabo una campaña de salud gratuita. Esta jornada se realizará el jueves 15 de octubre en la plaza de Armas de la zona B. Las personas interesadas podrán acercarse a las instalaciones desde la 1 p. m. hasta las 4 p. m. para recibir diversas atenciones.

El objetivo de esta iniciativa es acercar los servicios médicos a los vecinos del distrito y facilitar la detección de enfermedades. En esa línea, se brindarán evaluaciones preventivas, controles básicos y distintas orientaciones relacionadas con el bienestar general. Los participantes no tendrán que realizar ningún pago para acceder a estos servicios de la campaña

Servicios médicos disponibles desde la 1 p.m. hasta las 4 p.m.

Para el desarrollo de la jornada de salud, la comuna ha establecido un cronograma que abarca áreas específicas para cubrir diferentes necesidades de la población. Ante ello, las atenciones buscan facilitar el acceso a pruebas iniciales y orientaciones dirigidas al cuidado personal y familiar sin salir del distrito.

Cabe mencionar que la programación contempla servicios de pediatría, inmunización, odontología, prevención del cáncer y descarte de hemoglobina. Estas especialidades permitirán el seguimiento del desarrollo infantil, el cuidado bucal, la aplicación de vacunas y la identificación de niveles bajos de la proteína presente en los glóbulos rojos.

No obstante, la información municipal no precisa si cada servicio incluye la ejecución de exámenes complementarios, tratamientos específicos o procedimientos adicionales a largo plazo. Por ello, los ciudadanos interesados deberán consultar directamente las condiciones de atención al momento de presentarse en el punto establecido.

Campaña de Salud en Lurín

Actividades con alimentos de origen animal y vegetal para la comunidad

Además de la atención médica, el evento tendrá espacios orientados a la educación nutricional de los asistentes. Estas acciones tienen el propósito de mostrar formas prácticas para incorporar insumos en las dietas diarias, promoviendo alternativas alimentarias que aporten al buen funcionamiento del organismo.

En esa línea, las propuestas comprenden una sesión demostrativa y degustativa centrada en alimentos de origen animal y vegetal. Asimismo, el público presente podrá presenciar una demostración práctica para la preparación de una receta a base de pescado, un producto que aporta proteínas importantes.

Por consiguiente, estas iniciativas se complementan con los controles médicos para fomentar el consumo equilibrado. A través de dichas explicaciones gratuitas, la población local obtendrá herramientas útiles y orientaciones preventivas que podrán aplicar en sus rutinas de alimentación.