Campaña gratuita de vacunación se realizará este viernes 9 de octubre: conoce dónde y a qué hora

08/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Ministerio de Salud (Minsa), realizará este viernes 9 de octubre una campaña de vacunación dirigida a los ciudadanos de diferentes edades, con el objetivo de facilitar el acceso a inmunizaciones gratuitas y reforzar la prevención de diversas enfermedades.

Campaña de vacunación, ¿dónde y cuándo se dará?

La Municipalidad de Santiago de Surco, llevará a cabo este viernes 9 de octubre una campaña gratuita de vacunación para los vecinos del distrito. De acuerdo con la información difundida por la comuna a través de sus redes sociales, la jornada se desarrollará desde las 9:30 a. m. hasta agotar stock. La actividad tendrá lugar en el Club del Vecino María Castañeda, ubicado en la calle Monte Álamo, cuadra 3.

Durante la campaña se ofrecerán diferentes vacunas, cuya aplicación estará sujeta a los rangos de edad establecidos por las autoridades sanitarias.

¿Cuáles serán las vacunas disponibles y a qué edades se podrán aplicar?

Entre ellas figura la vacuna contra la hepatitis B, dirigida a personas de 16 a 59 años. Asimismo, los asistentes podrán acceder a la vacuna antiamarílica, disponible para personas de hasta 59 años, como parte de las medidas de prevención frente a esta enfermedad.

La jornada también contempla la aplicación de la vacuna contra la difteria y el tétano, con rangos diferenciados según el grupo poblacional. En el caso de las mujeres, está dirigida a personas de 12 a 49 años, mientras que para los hombres comprende edades de 16 a 64 años.

Otra de las vacunas disponibles será la correspondiente al virus del papiloma humano (VPH), destinada a personas de 9 a 18 años, de acuerdo con las indicaciones establecidas en la convocatoria.

La Municipalidad de Santiago de Surco invitó a los vecinos a participar de esta jornada y aprovechar la disponibilidad de las dosis, considerando que la atención se realizará hasta agotar stock.

Acciones de prevención

La campaña busca contribuir a la prevención de enfermedades mediante la inicitativa y acercar estos servicios de salud a la población. Los interesados deberán acudir al punto de atención durante el horario establecido y verificar que cumplen con el rango de edad correspondiente a la vacuna que necesitan.

Finalmente, la Municipalidad de Santiago de Surco recordó que esta campaña busca promover el cuidado de la salud y fortalecer la prevención entre los vecinos. La jornada de vacunación gratuita se realizará este viernes 9 de octubre, por lo que los interesados podrán acudir desde las 9:30 de la mañana, según la disponibilidad de las dosis.